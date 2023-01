Odmah posle osvajanja desete titule na Australijan openu znalo se da će Novak Đoković ponovo biti prvi na ATP listi. Sada je dobilo i zvaničnu potvrdu pošto je kao i svakog ponedeljka objavljena nova rang lista najboljih svetskih tenisera.

Sada možemo da kažemo da je najbolji srpski, ali i svetski teniser na čelu liste sa 7.070 bodova, dok mu je najbliži pratilac Karlos Alkaraz sa 6.730. Podsetimo, Đoković nije branio poene, pa je zaradio 2.000, dok je mladi Španac izgubio 90.

Na trećem mestu je Stefanos Cicipas (6.195) koga je Đoković pobedio u finalu. Na primer, da je Grk slavio juče u Melburnu on bi bio prvi. Zatim sledi Norvežanin Kasper Rud sa 5.765, Rus Andrej Rubljov sa 4.200, Rafael Nadal sa 3.815... Španac je izgubio čak 1.955 bodova pošto je on prošle godine bio šampion.

Urednik političke rubrike u "Srpskom telegrafu" Borko Kašanski istakao je da su Novakove suze personifikacija svega šo je on doživeo, i to ne samo u proteklih godinu dana, nego sve ono što je iskusio kao i dečak, pa i kasnije.

- To nisu doživeli Marej i Nadal... I ta porodica Đokovića, ma svi su gledali snimak Srđana Đokovića. Sve je to drugačije, njega nikada niko nije držao kao malo vode na dlanu. Te suze koje smo juče gledali su bitne. To pokazivanje na glavu i srce jeste poruka celoj Srbiji. Mislio je na Srbiju, govoreći o pameti i srcu koji mogu sve da pobede, verovatno misleći i na situaciju na Kosovu. To sve mora šire da se shvati - rekao je Kašanski.

Sociolog prof. dr Vladimir Vuletić istakao je da Novakov trijumf bio "Više od igre". On je dodao, da je situacija bila takva da su svi strepeli, međutim, kako kaže, videlo se da je Novak svu potiskivanu energiju koja se taložila godinu dana, fokusirao u ovaj turnir.

- Iz njega je izašlo sve što ga je mučilo godinu dana. Ta energija se skoncentrisala. Ovo je dokaz kako čovek mor ada reaguje. Setimo se da prošle godine nije dramio, on je bio staložen. Mnogi bi rekli da više nikada neće zaigrati u Australiji, ali ne i Đoković. On je skupio energiju, i onu negativnu, i pametno je iskoristio - dodao je Vuletić.

Kako je Vuletić dodao, Novak je prvo pokazao na mozak i srce, i kako dodaje, kada se te dve stvari balansirano spoje i usaglase, to je ovakav jedan rezultat.

- Juče su mnogi zaplakali, čak i kod mene kući - priča Vuletić.

