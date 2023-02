Legendarna teniserka precrtala Novakovo ime i zbog njega pokrenula novu kampanju

Legendarna američka teniserka Bili Džin King, osvajačica 12 Grend slem titula, pokrenula je novu kampanju u čijem centru pažnje se našao i prvi reket sveta Novak Đoković.

Amerikanki je, naime, zasmetalo to što se Novakovo ime pojavljuje ispred Štefi Graf svaki put kada se na internetu pretražuje "ko je proveo najviše vremena na prvom mestu."

- Moja nova omiljena kampanja: "Correct The Internet". To je globalna inicijativa pokrenuta da se isprave nepravde i da se žene u sportu učine vidljivijima. Kada pretražujete "ko je u tenisu proveo najviše vremena na prvom mestu" uglavnom kao rezultat izađe Novak Đoković, a zapravo činjenice govore da je to Štefi Graf - poručila je Bili i precrtala je Noletovo ime.

Štefi je sa 377 nedelja svakako provela najviše vremena gledajući i žene i muškarce, dok je Novak sa 375 odmah iza nje i vrlo brzo će je preteći.

- Novak će uskoro preuzeti prvo mesto, ali je bitno da se prepozna Stefani i da joj se oda čast koju ona zaslužuje - dodala je Bili Džin King.