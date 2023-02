'OVO JE SRAMOTA!' Novak Đoković uhvaćen u farsu Indijan Velsa

Novak Đoković ovih dana uživa - prvi je na najnovijoj ATP listi, stigao je do 22. grend slem trofeja osvojivši Australijan open, turnir u zemlji iz koje je prošle godine teportovan, ali... Ujedno ima razloga i za strepnju. Bliži se američka turneja, a Nole još uvek ne zna da li će moći da kroči na tlo tog kontinenta, uprkos tome što je ove sedmice stigla ohrabrujuća vest.

Naime, to što je "prvi reket sveta" prijavljen je za masters u Indijan Velsu, a biće prvi nosilac ispred Karlosa Alkaraza i Stefanosa Cicipasa, uopšte ne znači da će Novak tamo i igrati.

A to izuzetno nervira direktora pomenutog turnira, Tomija Hasa, koji je svojevremeno i sam bio vrhunski teniser.

Kao što je poznato, američka administracija još uvek nije uklonila zabranu ulaska u zemlju strancima koji nisu vakcinisani protiv SARS-CoV-2 tipa koronavirusa, a Noletov stav po tom pitanju se ne menja. Dakle, kako sada stvari stoje, srpski as ne može da učestvuje na Indijan Velsu koji počinje u martu, a čuveni američki portal "Jahu" tome je dao veliku pažnju.

Prenosimo tekst u celosti tamošnji tekst koji je naslovljen rečima:

Novak Đoković će izgleda propustiti turnir u Indijan Velsu u SAD drugu godinu zaredom, zog čega je direktor tog takmičenja Tomi Has rešio da se oštro oglasi povodom aktuelne drame. Šampion Australijan opena je iznova na preliminarnoj listi uesčnika, uz Rafu Nadala, a turnir počinje u martu.

Đoković nije igrao ni Indijan Vels ni ATP Majami prošle godine godine jer su na snazi bile striktne mere SAD vezane za nevakcinisane strance koji dolaze u zemlju. Sjedinjene Države bi mogle da olabave ta pravila za nevakcinisane goste 11. maja, ali...

Taj datum je posle žreba za Indijan Vels, koji je 8. marta. A direktor turnira, i sam bivši igrač, Tomi Has, besni zbog scenarija koji okružuje Đokovića.

Osvajač 22 grend slem titule je petostruki šampion Indijan Velsa, po čemu je izjednačen sa Rodžerom Federerom, i mnogo je značajan za turnir koji se često naziva i 'petim grend slemom'. Has smatra da su aktuelne restrikcije, koje blokiraju Đokovića da igra, 'sramota'.

- Bilo bi lepo da vidimo možemo li da te restrikcije ukinemo malo ranije, da bismo njega (Đokovića) imali kao igrača i kod nas u Indijan Velsu i na turniru u Majamiju - rekao je Has, dodajući: - Mislim da on želi da igra, pa mu treba dati šansu. Nadam se da ćemo ga dovesti. Mislim, bila bi sramota, bar u mojim očima, ako on ne dođe na ova dva takmičenja, ili mu to ne bude dozvoljeno.

Svetski broj 1 je, tokom trijumfa na turniru u Adelajdu, obelodanio želju da igra na Indijan Velsu. Ipak, Đoković je svestan činjenice da odluka nije u njegovim rukama.

Đoković, jedan od najboljih nevakcinisanih sportista na svetu, propustio je prošlogodišnji Australijan open i bio deportovan iz te zemlje zbog vakcinacije. Ipak, Novak Đoković je ispunio svoju priču o iskupljenju tako što je osvojio 10. put AusOpen i izjednačio se sa Nadalom po broju grend slem titula (22)", navodi se u pomenutom tekstu.

Podsetimo, Indijan Vels se igra od 8. do 19. marta, a titulu brani Tejlor Fric.

