NOVAK OTVORIO DUŠU! Đoković o kritičarima, Nadalu, povredi ... Putujem u Dubai! Želim da igram sa Rafom u finalu RG!

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, obraća se javnosti od 14 časova, na konferenciji za medije na teniskim terenima "Novak" na Dorćolu.

Nemam granicu za grend slemove

- Ne postoji broj GS koji bi me zadovoljio! Po automatizmu ljudi počinju nakon 30 godine u svim sportovima, posebno u tenisu - kada je kraj? To znamo Federer, Nadal i ja, ali glad je i dalje prisutna! Karakterišem je kao strast prema sportu i veliku želju za takmičenjema! Volim ovaj sport, volim da igram sa sinom, decom... Volim da igram rekreativno, nemam odbojnost jer mi oduzima deo privatnog života. Imam ogromnu želju da se dokazujem, neki kažu da je arogantno, prepotentno, a ja ne mislim tako! Svako ko je u takvoj poziciji, Nadal i drugi, to žele! Kakvu posluku porati (smeh)? Ljudi me ili vraćaju u prošlost ili šalju u budućnost! Ja se trudim da vidim šta da uradim i da osvojim naredni trofej, a to je Dubbai! Sa timom uvek razmišljam bar šest meseci unapred! Najveći deo energije uvek usmeravam ka narednom izazovu, a to je doprinelo da budem ovde gde sam danas! Znam da budem prgav prema ljudima iz tima, jer od njih i sebe očekujem maksimum! To se vidi i na turnirima! Kobi Brajant je baš pričao o tom mentalitetu i opsesijom! Maksimalan pristup treningu (kao meču) me je doveo ovde! Nemam pritisak ni od koga i uvek sam se trudio da budem nezavisan i svoj! Osećam ogromnu podršku dragih ljudi!

Samopouzdanja imam na pretek

- Prošle godine se nisam takmičio prvih nekoliko meseci zbog vanrednih okolnosti! ove godine je sve počelo sjajno i bajno, videćemo šta će biti sa Amerikom... Samopouzdanja imam na pretek! Iako ne bude Amerike, biću spreman za šljaku. Podloga je mnogo zahtevna, nepredvidiva. Nadal je na toj podlozi tu beležio najbolje rezultate. Potrudiću se da ove godine budem bolji nego psolednjih 4-5 gdoina! Beograd mi je bio uvek odskočna daska, dao mi je polet i krila. Sada ću to tražiti u Banja Luci. Krajni cilj je RG! Igraću sigurno na šljaci Monte Karlo i Banjaluku.

Hoću finale RG sa Nadalom

- I on i ja bi se složili da igramo finale RG! Rivalstvo koje broji najviše mečeva u istoriji! On je samo godinu dana stariji od mene, on je pre mene krenuo da beleži sjajne rezultate, a on je uz Federera najviše utiacao da postanem ovakav igrač! Oni su mi bili uvek u fokusu i enigma! Period između 2008.-2011. bio sam na vrhu, kao oni! Zahvalan sam na našim rivalstvima, pogotovo sa Nadalom! Ni on ni ja nemamo priliku i vremena da se bavimo veličinom i značajom našeg rivalstva. To će verovatno doći kada odemo u penziju, volelo bih da se ispričamo! On i dalje igra vrhunski tenis kada je zdrav i spren, on i ja se kao dekice staramo da omladinci ne uzimaju GS titule!

Dolazim u Banja Luku

- Planiram da igram u Banja Luci, igrao sam davno sa Viktorom Troickim, drago mi je što smo dobili podršku grada, a ovo je poslednja godina našeg iznajmljivanja licence, koja se vraća vlasniku u Rumuniju.Nadam se da će radovi biti gotovi do tada...

Australija

"Priče su uvek prisutne. Nije to samo u mom slučaju. Uvek imamo kritičare i ljude koji će da spekulišu o tome da li je sve to verodostojno ili nije. Nemam energije ni vremena da se bavim svakom pričom koja izađe na internetu. Znam šta je ispravno, šta je istina. Direktor turnira je rekao kakva je priroda povrede bila. U Australiji sam beležio najbolje rezultate u karijeri na grend slemovima, iako sam imao nažalost kratak boravak prošle godine, želeo sam da se vratim. Volim da igram tamo. Odgovara mi, što pokazuju ovogodišnji rezultati".

"Pritisak je postojao, apsolutno. Bilo je i situacija u toku turnira koje nisu bile prijatne da se nosim sa njima.

Još malo o situaciji sa SAD

"Proces je u toku, to je sve što znam. Kažem, to su stvari i događanja potpuno van moje kontrole. Naravno da bih voleo da igram, drago mi je što sam dobio podršku od direktora turnira u Majamiju i Indijan Velsu".

O nastavku sezone i putu u Dubai i SAD

"Što se tiče moje situacije sa povredom, još uvek nisam na najboljem nivou. Stvari izgledaju veoma dobro i ohrabrujuće, doneli smo odluku da idemo u Dubai. Na svakom turniru ambicije su najviše, a što se tiče planova posle toga, ne znam. Zavisi od situacije sa Amerikom, to ne zavisi od mene, nije u mojim rukama".

"Težim ka tome da budem prvi na rang listi, ali u poslednjih nekoliko godina na to gledam kao na posledicu dobrih rezultata. Prioritet je da budem zdrav i u što boljoj formi, u skladu sa svakim segmentom sebe. Kada sam uravnotežen mogu da osvojim bilo koji turnir, na bilo kojoj podlozi. To mi je najveći prioritet".

Trudim se da podsetim sebe odakle sam krenuo

"Hvala što ste došli u ovako velikom broju. Ovo je neka vrsta tradicije, na teniskom terenu, simbolično za mene, da se malo ispričamo o aktuelnostima. Ponosan sam i srećan što sam uspeo da sustignem još jedan rekord - Štefi Graf za najduže nedelja na broju jedan. Nebrojano puta sam rekao, a pomenuću opet, da je ovaj sport meni sve u životu i da imam puno sreće da imam veliki tim ljudi oko sebe, porodicu i familiju koja mi je čitav život davala podršku koja mi je omogućila da danas stojim pred vama. Uvek se trudim da podsetim sebe odakle sam krenuo da bi došao do ovakvih visina koje možda deluju kao neka formalnost. U ovoj fazi karijere osećam da moram više napora da uložim i mentalno i fizički i mentalno da bi održao korak sa mladim igračima koji su gladni, izazivaju, žele da otmu trofeje. Smena generacija je nešto normalno i očekivano. Imponuje mi kada dobijam pohvale i komplimente od kolega i rivala. Uvek sam se trudio da budem korektan i da sa poštovanjem pričam o kolegama, zahvaljujem im se što prepoznaju ta dostignuća i uspehe".

14:27 - Počela je konferencija

Neposredno pred početak konferencije, Novak je održao trening na mestu na kojem će se obratiti.

Uoči konferencije:

Obećao je nakon osvajanja Australijan opena da će "sve da otkrije za nekoliko dana". Navedeni period se odužio, ali konferencija je konačno zakazana.

Tada je Novak govorio o povredi koja ga je mučila kroz dve nedelje koliko je trajao prvi grend slem u sezoni, ali i optužbama pojedinih, pre svega australijskih medija da je tu povredu izmislio.

"Razmišljao sam u ove dve sedmice da li želim nešto da objavim na društvenim mrežama, da pokažem slike kroz šta sam sve prolazio i u narednih nekoliko dana ću objaviti. I pre dve godine se svašta dešavalo, ljudi ismevaju, i ja želim ne zbog njih, već zbog sebe da pokažem šta se dešavalo. Saznaćete sve za koji dan. Neću da patetišem, osvojio sam turnir, ali smeta mi kako su se ljudi ponašali", rekao je Đoković nakon što je podigao pehar na "Rod Lejver areni".

Možemo da kažemo da će se konferencija pratiti širom sveta, jer mnoge ljubitelje tenisa zanima šta Đoković ima da kaže.

Očekuje se da bi Novak mogao da govori i o nastavku sezone, turnirima u SAD, ali i sezoni na šljaci koja uskoro stiže.

