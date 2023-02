SRAMOTA ŠTA ATP RADI NOLETU: Novak Đoković ovo uopšte nije zaslužio

Dan nakon što je Novak Đoković iznova pokorio Australijan open, i to čak deseti put, čime je ujedno stigao do 22. grend slem titule i tako izjednačio svetski rekord koji je dotad samostalno držao Rafal Nadal, Noletovi navijači su se pitali da li će ATP, na svoja dva zvanična naloga na društvenim mrežama, onom koji se tiče ATP-a kao organizacije, te drugog, za medijske informacije Asocijacije teniskih profesionalaca, promeniti glavne fotografije, na kojima se nalaze - Španci.

Tadašnja pitanja bila su, prosto, znatiželja. I, nisu nailazila ni na kakav odgovor. Ali, ako neko ovih dana to upita pomenutu organizaciju, recimo na Tviteru, od strane nje biva - blokiran!

Novakovi navijači su, najblaže rečeno, zaapnjeni dokle ide ovo ignorisanje činjenice da je Đoković, a ne Karlos Alkaraz ili Nadal koji su "zaštitni znak ATP-a", daleko iznad konkurencije po teniskim ostvarenjima, naročito u poslednje vreme.

Ali, krenimo redom.

Najpre se pre mesec dana desilo pitanje jedne Noletove navijačice koje je glasilo:

- Pitam se da li ćemo videti neke promene na nalozima ATP turneje i "ATP medija info"-a uskoro. Sada, kada se Đoković ponovo vratio na prvo mesto. Sada, kada je izborio sedam finala, na poslednjih sedam turnira na kojima je učestvovao. A osvojio ih je šest, i to ništa manje nego dva grend slema i jedno ATP finale. Ima li ikakvih šansi? - pitala se tokom poslednje nedelje januara jedna Noletova navijačica.

Ali, ništa se nije promenilo ni mesec dana kasnije. ATP i u poslednjim danima februara promoviše kao glavne teniske aktere u 2023. godini Karlosa Alkaraza (čija se 20-nedeljna "vladavina" okončala Noletovim povratkom na vrh ATP liste) i Rafaela Nadala koji je poslednji trofej osvojio na Rolan Garosu, još prošlog proleća.

On je ATP-u, izgleda, zaista važniji od Noleta koji je od poslednje Rafine titule osvojio Vimbldon, te trofeje u Tel Avivu, Astani, zatim u Torinu na Završnom mastersu, a ove godine i u Adelajdu i, konačno, na Australijan openu.

Ovakav odnos Asocijacije teniskih profesionalaca prema Novaku iznedrio je pitanja i drugih navijača srpskog asa, ali i - oštar "odgovor" u vidu blokiranja od strane ATP-a.

- Važno je podsetiti da ATP treba da bude nezavisna organizacija i, kao takva, ne sme da ignoriše aktuelnu rang listu i broj titula i nikada ne bi smela da blokira ljude koji pristojno podsećaju na greške na nalozima na društvenim mrežama - objavio je jedan od Novakovih navijača, uz "dokaz" da je, posle pozdrava upućenog ATP-u, te konstatacije da se malo kasni sa osvežavanjem izgleda stranice na Tviteru, zaista blokiran od strane glavne organizacije za muški tenis.

- Đoković je aktuelni osvajač ATP finala i Australijan opena, vladar i rekorder ATP liste. U poslednjih nekoliko meseci osvojio je tri ATP titule, ali ATP na svojoj promociji 2023. drži samo dvojicu igrača, Nadala i Alkaraza. Ovo je čista propaganda - žali se drugi Noletov navijač.

- Hej, ATP, imam pitanje. Ako nije u pitanju plaćeno sponzorstvo (koje bi bilo potpuno neprimereno), zašto su ova dva takmičara na vašoj glavnoj fotografiji? Pobednik poslednjeg grend slema je Novak. Pobednik poslednjeg završnog mastersa je Novak. Najviše nedelja na vrhu ATP liste ima Novak. Najviše ATP mastersa, uz "zlatni", ima Novak. Pa, gde vam je Đoković - upitao je treći, a jedan od odgovora istomišljenika bio je "Da li to Španija sponzoriše ATP?".

Important reminder that #ATP should be an independent organization and, as such, should NOT ignore current rankings and titles and should NEVER block people who respectfully remind them of their omissions on social media.@atptour@AndreaGaudenzi pic.twitter.com/AmXCNcKXkV