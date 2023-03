JEZIVO! Španski atletičar IZGUBIO SVEST nakon stravičnog pada - HITNO PREBAČEN U BOLNICU (VIDEO)

Nesrećni Ljopis se sapleo na poslednju preponu, pao na stazu, udario glavom i istog momenta ostao bez svesti.

Hitna pomoć je odmah reagovala. Medicinski tim je utrčao na stazu kako bi pomogao španskom atletičaru. Stavili su paravane kako bi ga zaštitili od pogleda publike tokom ukazivanja pomoći. Na kraju je na nosilima, sa kragnom oko vrata, iznet sa staze i prebačen u bolnicu.

Španska federacija je kasnije saopštila da je njihov takmičar u svesnom stanju i da se zahvalio svima na ogromnoj podršci.

Switzerland is coming through with some Sprinters here at #Istanbul2023.

Jason Joseph looking strong over the final 3 hurdles with a 7.41 clocking.



Prayers up for Enrique Llopis.

That fall looked severe. pic.twitter.com/3Mn7cKxmvf