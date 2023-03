VEOMA SAM RAZOČARAN ŠTO NIJE OVDE! Direktoru Indijan Velsa je MNOGO KRIVO zbog Novaka, ŽESTOKO je isprozivao vlasti u Americi!

Pošto nije vakcinisan protiv korona virusa, srpskom teniseru Novaku Đokoviću zabranjeno je da uđe u Sjedinjene Američke Države, te zbog toga ne može da učestvuje na turniru u Indijan Velsu.

Direktor turnira Tomi Has ističe da je sve ovo vrlo razočaravajuće.

"Razočaravajuće. Mislim da su Sjedinjene Države jedina zemlja koja još uvek ima ograničenja da ne možete da uđete u zemlju ako niste vakcinisani - rekao je direktor turnira i bivši teniser Tomi Has i potom dodao:

"Drugi profesionalni sportisti širom sveta su takođe odlučili da se ne vakcinišu. Moramo da ostavimo to po strani i jednostavno ga pustimo da igra. Ne vidim poentu, veoma sam razočaran što nije ovde. Mnogi ljudi iz sveta tenisa i mi kao turnir smo pokušavali sve da Đoković igra ovde, ali uzalud. On je najbolji igrač na svetu, mislim da je tužno što se to dešava. Pisao mi je da bi voleo da bude ovde", zaključio je Has.

Pošto prvi reket sveta ne učestvuje na pomenutom turniru, prvi nosioc je Španac Karlos Alkaras, koji bi ukoliko osvoji titulu u Indijan Velsu, mogao ponovo da se popne na prvo mesto ATP liste

Podsetimo, na ovogodišnjem Vimbldonu će moći da učestvuju ruski i beloruski teniser, što nije bio slučaj prošle godine.

Zbog takve odluke, najviše je ispaštao Novak Đoković koji je osvojio turnir, ali nije dobio bodove zbog odluke ATP.

