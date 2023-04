ĐOKOVIĆ BACIO RUKAVICU U LICE NADALU: Novak najavio pakao rivalima - Jedan turnir posebno pomenuo!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković ove nedelje startuje na turniru iz Masters 1000 serije u Monte Karlu.



U najavi tog turnira, srpski as je pričao o raznim temama. Novinare je zanimao Novakov raspored u narednom periodu.

- Naravno da stvari nisu iste kao pre 10 godina u smislu one vitalne energije. Niti više moram da budem na mnogo turnira na kojima intenzivno učestvujem, kao što to sada rade neki mlađi momci. Tako da... Svakako, mogu da biram gde učestvujem i na kojim turnirima želim da budem na vrhuncu forme. Grend slemovi su turniri na kojima to želim i sledeći je Rolan Gaors. Nije to nikakva tajna, tamo želim da igram svoj najbolji tenis - rekao je Đoković i tako poslao izazov "kralju šljake" Rafaelu Nadalu.

Đoković je uspevao da dobije Rafu na šljaci u Parizu, što će mu olakšati posao.

- Kao što sam već rekao, gde god da idete, na kom god turniru da učestvujete, želite da pobedite. Mislim, to je bar moj stav već mnogo godina. A kako sam maltene sve turnire već osvojio, uvek taj podatak negde u mislima imam kada ponovo dolazim na neko nadmetanje jer, znajući da sam ga već osvoji, pomislim da to mogu ponovo.

- Naravno da stvari nisu iste kao pre 10 godina u smislu one vitalne energije. Niti više moram da budem na mnogo turnira na kojima intenzivno učestvujem, kao što to sada rade neki mlađi momci. Tako da... Svakako, mogu da biram gde učestvujem i na kojim turnirima želim da budem na vrhuncu forme. Grend slemovi su turniri na kojima to želim i sledeći je Rolan Gaors. Nije to nikakva tajna, tamo želim da igram svoj najbolji tenis - rekao je Đoković i tako poslao izazov "kralju šljake" Rafaelu Nadalu.

Đoković je uspevao da dobije Rafu na šljaci u Parizu, što će mu olakšati posao.

- Kao što sam već rekao, gde god da idete, na kom god turniru da učestvujete, želite da pobedite. Mislim, to je bar moj stav već mnogo godina. A kako sam maltene sve turnire već osvojio, uvek taj podatak negde u mislima imam kada ponovo dolazim na neko nadmetanje jer, znajući da sam ga već osvoji, pomislim da to mogu ponovo.

Autor: