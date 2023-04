Ima li razloga za brigu? Novak igra u utorak, a sada je progovorio o POVREDI koja ga dugo muči!

Danas je počeo Masters iz serije 1000 u Monte Karlu, a najbolji teniser sveta Novak Đoković izaći će na teren u utorak.

Novak je bio slobodan u prvom kolu, u okviru drugog kola će igrati protiv Rusa Ivana Gahova. Taj meč je treći na terenu "Ranije treći", a program počinje u 11 časova.

Pred početak turnira, Novak Đoković je u razgovoru za "Sport klub" otkrio da nema problema sa povredom ruke.

- Sve je ok sa rukom. Uvek postoje neke minorne stvari tokom dana se dešavaju. To je na nivou profesionalnog sporta nešto što je potpuno očekivano - kazao je srpski as.

Inače, Novak Đoković s velikim ambicijama dočekuje masters u Monte Karlu, turnir koji je do sada osvajao dva puta u karijeri, 2013. i 2015. godine.

