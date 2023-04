'NE IGRAM NA ŽELJENOM NIVOU!' Uprskos pobedi, Novak ipak NIJE zadovoljan - neke stvari mora da menja, a ovo je njegov CILJ!

Ostvario je Novak Đoković plasman u četvrtfinale turnira u Banjaluci, pošto je u danas slavio protiv Luke Van Aša sa 6:7(4:7), 6:3, 6:2.

Nakon meča, srpski teniser je priznao da mu šljaka ne odgovara, već da se najbolje oseća na travi i tvrdoj podlozi.

"Mogu samo da pričam u svoje ime. Svaki igrač ima svoje prference kada su podloge u pitanju. Odrastao sam na šljaci, najviše igrao na šljaci kao mlad teniser. Za moj stil mi ne odgovara. Najviše mi odgovoaraju trava i tvrda podloga, brza u dvorani. Imao sam velikih trofeja i na šljaci. Da ne ispadne da se žalim. Ali dosta više napora moram da uložim da bih pronašao kvalitet igre koju tražim. Nije uvek ljubav između igrača i šljake. Te uvodne nedelje na šljaci su uvek najizazovnije za mene. Ne igram na onom željenom nivou. Uvek to dođe negde od Rima i Rolan Garosa. To ja i želim. Rolan Garos je najveći cilj na ovoj podlozi", rekao je Đoković.

Franucski teniser je danas pružio veoma jak otpror Novaku Đokoviću.

"Kad si na vrhu svako želi da te pobedi, da pokaže da može. Mnogo puta sam doživeo u životu, nije uvek prijatno kada imate razigranog protivnika. Mlad je, pred njim je svetla budućnost. Jako je brz, spretan. Igra kvalitetan tenis. Ima kompletnu igru. To što se svi razigraju je možda dobra uvertira za trenersku karijeru. Kada si na terenu sa većinom njih, možda je to znak da ćeš biti dobar trener", ističe srpski teniser.

Van Ašu se predviđa uspešna karijera, ali pred njim je još mnogo truda i rada.

"Normalno je očekivati da će da niknu novi igrači, mladi igrači. Nisam želeo da izgubim od 18-godišnjaka, to mi je bio dodatni motiv. Poštovanje, divim se njegovoj borbenosti i igri. Ako nastavi u tom ritmu, imaće svetlu budućnost. Francuska proizvodi sjajne igrače već generacijama. Nadam se da će to biti slučaj i sa Srbijom i zemljama iz regiona. Ne možemo samo da se oslanjamo na ovu generaciju. Moramo da mislimo u budućnosti. Srbija nema neku tenisku tradiciju. Od Bobe i Seleš nismo imali do ove generacije. Ovo je zlatna generacija srpskog tenisa. Odgovornost je svih nas da se pozabavimo na nacionalnom nivou da poboljšamo stanje. Ne dopada mi se trenutno stanje srpskog tenisa", zaključio je Đoković.

