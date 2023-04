NOVA BOMBA U SRPSKOM VATERPOLU: Filip Filipović dolazi u Novi Beograd umesto Dušana Mandića?!

Bivši kapiten reprezentacije Srbije i vaterpolista Olimpijakosa, Filip Filipović, mogao bi ovog leta da pojača Novi Beograd.

Iako je Filipović više puta najavljivao da mu je ovo poslednja sezona u igračkoj karijeri, predomislio se posle nekoliko razgovora sa predstavnicima Novog Beograda.

Levoruki vaterpolista pa će tako verovatno zameniti Dušana Mandića, koji je odstranjen iz ekipe i gotovo sigurno neće u narednoj sezoni nositi kapicu srpskog šampiona, iako ima potpisan ugovor do 2025. godine.

Filipović je ponikao u Partizanu, za koji je igrao do 2009. godine. Potom je tri sezone nosio kapicu Pro Reka, da bi od 2012. do 2014. igrao za Radnički iz Kragujevca. Vratio se potom u Pro Reko, u kojem je bio sve do 2020. godine. Jednu sezonu je odigrao za mađarski Solnok, gde mu je trener bio sadašnji strateg Novog Beograda, Živko Gocić, dok je od 2021. u Olimpijakosu.

Pored Filipovića, za Novi Beograd će verovatno u sledećoj sezoni igrati i Marko Radulović, Nikola Lukić i Lazar Dobožanov, dok još uvek nije poznato da li će im se pridružiti i saigrač iz Radničkog, Josip Vrlić.