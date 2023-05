ŠTA TO URADI, KARLOSE? Alkaraz bacio rukavicu u lice Novaku Đokoviću

Bliži se Rolan Garos, Novak Đoković tamo ima ambicije da postavi rekord po broju grend slem titula, ali iako je nenadmašan na tom turniru Rafael Nadal, jedan drugi Španac, mladi Karlos Alkaraz, pobrinuo se za "najglasniju" tenisku izjavu ove sedmice.

Alkaraz igra neverovatno u poslednje vreme. On je dogurao do finalu mastersa u Madridu (igra protiv Jana Lenarda Štrufa), a do sada je na šljaci u 2023. godini osvojio titule u Buenos Ajresu i Barseloni, dok je poražen u finalu nadmetanja u Rio de Žaneiru.

Ovaj 20-godišnjak je govorio o favoritima na Rolan Garosu. Tamo je Rafa rekorder sa 14 titula (od 22 grend slem trofeja koliko je osvojio, a toliko ih ima i Nole), ali je pitanje da li će Nadal igrati i koliko će moći da pruži, jer je zbog oporavka od povrede propustio još jedan turnir, rimski mastersa.

Alaraz je, bez ikakve zadrške, sebe proglasio za favorita na Otvorenom prvenstvu Francuske, u slučaju da njegov slavni sunarodnik ne bude mogao da dođe.

here are Tsitsipas, Djokovic... If Rafa goes, it will always be his tournament. And I put myself at the top of the list,” Alcaraz said after the match, as per Marca.

- Biće na Rolan Garosu i Stefanos Cicipas i Novak Đoković... Ako Rafa dođe, onda je to "njegov" turnir. Ali, stavio bih sebe na vrh te liste! Prosto, samouveren sam i zaista dobro igram - istakao je Alkaraz, a prenosi "Marka".

Podsetimo, titulu u Parizu trebalo bi da brani Rafael Nadal koji je u meču za prošlogodišnju titulu pobedio Kaspera Ruda.

Drugi grend slem u sezoni igra se od 28. maja do 11. juna.

Autor: