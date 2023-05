NEMAM NAMERU DA PRIČAM DA MI JE TEŠKO U ŽIVOTU, JER NIJE: Novak Đoković nije želeo da patetiše u Rimu! Pomenuo Nadala i Alkaraza

Novak Đoković večeras od 19.00 časova počinje pohod na sedmu titulu na mastersu u Rimu.

Protivnik najboljeg svetskog tenisera Novaka Đokovića biće Argentinac Tomas Martin Ečeveri. Momak koji nikada nije krio simpatije prema Srbinu.

- Ne poznajem ga mnogo, ali sam često viđao njegove objave na društvenim mrežama. Deluje mi kao dobar momak, neko ko vredno radi i bori se na terenu. Želim mu sve najbolje, osim večeras na terenu - rekao je Novak Đoković na konferenciji u Rimu.

Novinare je interesovalo i šta Novak misli o Rafi Nadalu i njegovom mogućem odsustvu zbog povrede sa Rolan Garosa.

- Njegovo prisustvo ili ne, neće uticati na moju pripremu. Razmišljam samo o tome da stignem dobro pripremljen. Bez sumnje, za svet tenisa Rolan Garos bez Nadala ne bi bio isti, s obzirom na uspeh koji je imao na tom turniru i uticaj njegovih pobeda na istoriju našeg sporta. Siguran sam da svi žele da ga ponovo vide kako se takmiči, a i ja to želim, jer kada su svi najjači tu, izazov je još stimulativniji. Znam da trenira i pokušava da se pripremi. Ne znam kako je trenutno, ali sam siguran da će učiniti sve da bude u Parizu.

Govorio je Đoković i o Karlosu Alkarazu.

- Čudno je da se još nismo našli na istom turniru. Na kraju ovog turnira, kako god da se završi, Alkaraz će biti broj jedan na svetu i to zaslužuje. On igra na impresivnom nivou i trenutno je igrač kojeg treba pobediti na ovoj podlozi. Da li će Nadal igrati u Parizu ili ne ostaje da se vidi, ali nema sumnje da je Karlos jedan od favorita. Sastali smo se samo jednom 2022. godine u Madridu (Španac je pobedio 6:7 7:5 7:6, op.a.), a ako bismo igrali ovde, bilo bi to u finalu. Obojica bismo to voleli, ali turnir je dug i ima mnogo igrača sa istim ambicijama.

Pričao je Novak Đoković i o nekim drugim temama, poredio svoj i život običnih ljudi.

- U pitanju su žrtve koje sam morao da pravim svakog dana, koje smo svi mi morali da pravimo. Nemam nameru da sedim ovde i pričam koliko mi je teško u životu jer nije (smeh). Ima ljudi koji iskuse mnogo teže stvari u životima. Srećan sam zbog karijere koju imam, zbog života, iskustava koje sam stekao, zahvaljujem se Bogu na prilici da mogu da igram ovoliko dugo i da budem ovoliko uspešan. Blagosloven sam, nema nikakve sumnje u to.

Otkrio je i kao je odlučio da postane profesionalni teniser.

- Bilo je mnogo teških odluka i izbora koje sam morao da napravim u karijeri i u životu. Mislim, teško je meni da izaberem jednu i da kažem - u redu, ovo je nešto što je napravilo neverovatnu transformaciju u mom životu. Najvažnija moja odluka bila je da postanem profesionalni sporista, profesionalni teniser. U trenutku kada sam bio veoma mlad, kao tinejdžer, nisam znao šta znači biti profesionalni teniser, koje su prednosti i mane - objasnio je Novak Đoković.

