ĐOKOVIĆ OSUO PALJBU NA KONFERENCIJI! Zgrožen PRLJAVIM POTEZOM Britanca: Gledao sam snimak, video me je! Koristio je sve!

Novak Đoković je pobedio sramnog Britanca Kamerona Norija u meču osmine finala turnira u Rimu.

Duel je obeležio momenat kada je Nori namerno gađao Đokovića po završetku jednog poena:

- Pogledao sam ponovoljeni snimak tog momenta kad me je pogodio. Periferno me je video, za mene je poen bio završen... Koristio je sve što sme, da uzme medikal tajm aut, ali to nije fer plej, tako se ne odnosi na terenu - počeo je priču Đoković o spornom momentu.

Novak i Kameron se znaju od pre, bili su u korektnim odnosima, pa sve ovo je krajnje čudno.

That moment at the net between Djokovic and Norrie: pic.twitter.com/2NKhxq1jcM — José Morgado (@josemorgado) 16. мај 2023.



- Poznajem ga dosta dugo, on je dobar momak, zaista ne razumem ovo ponašanje, ali tako je, kako je. On je uneo vatru, ja sam samo odgovorio. Šta se desi na terenu, ostaje na terenu - zaključio je Novak.

