Jelena Đoković se oglasila nakon Novakove pobede: Poslala poruku jednoj navijačici FOTO

Novak Đoković se plasirao u polufinale Austalijan opena pošto je pobedio Amerikanca Tejlora Frica.

Nakon meča najboljeg tenisera svih vremena je intervjuisao Nik Kirjos, a kasnije se oglasila i Jelena Đoković koja zasad još uvek nije u Australiji te ne bodri Novaka uživo.

Jelena se ovog puta oglasila na Tviteru gde je čestitala rođendan ženi koja svake godine navija za Noleta, a potom je objavila i snimak Đokovićevih navijača uz niz smajlića.

Hey #NoleFam, today is Muriel’s birthday 🎂🥳✨



She’s not on Twitter but her friend @allypanton is going to make her read the replies to this tweet so please join me to wish her a VERY HAPPY BIRTHDAY, MURIEL 🎉🎈🎊@DjokerNole @jelenadjokovic @NovakFanClub https://t.co/ZhChc5lWaR