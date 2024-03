Danski teniser Holger Rune preokretom do četvrtfinala Mastersa u Indijan Velsu

Danski teniser Holger Rune plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Indijan Velsu, pošto je jutros u osmini finala pobedio Amerikanca Tejlora Frica 2:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Meč je trajao dva sata i 18 minuta. Rune je sedmi teniser sveta, dok je Fric 12. na ATP listi. Ovo je bio drugi međusobni duel danskog i američkog tenisera, a prvi trijumf Runea.

Fric je prvi set dobio rezultatom 6:2. On je u desetom gemu drugog seta pri vođstvu od 5:4 imao meč loptu na servis rivala. Međutim, Rune je uspeo da izjednači na 5:5, a onda je danski teniser drugi set dobio u taj-brejku rezultatom 7:2. On je potom treći set dobio rezultatom 6:3 i zasluženo je stigao do četvrtfinala turnira u Indijan Velsu.

Danac će u četvrtfinalu Mastersa u Indijan Velsu igrati protiv Rusa Danila Medvedeva, koji je pobedio Bugarina Grigora Dimitrova 6:4, 6:4. Meč je trajao 77 minuta. Medvedev je četvrti na ATP listi, dok je Dimitrov 13. teniser sveta. Ovo je bio deseti međusobni duel dvojice tenisera, a sedmi trijumf Medvedeva.

U preostalim mečevima četvrtfinala Mastersa u Indijan Velsu sastaće se: Tomi Pol (SAD) - Kasper Rud (Norveška), Janik Siner (Italija) - Jirži Lehečka (Češka) i Karlos Alkaraz (Španija) - Aleksander Zverev (Nemačka).

Masters u Indijan Velsu se igra za nagradni fond od 9.495.555 dolara.