Đoković: Ne razumem ponašanje Norija, to nije fer-plej

Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je danas da ne razume ponašanje Britanca Kamerona Norija tokom meča osmine mastersa u Rimu.

Britanac je smeč udarcem pogodio Đokovića na mreži u situaciji kad je Srbin bio okrenut leđima i kada je već predao poen u četvrtom gemu drugog seta.

Srbin je o incidentu pričao na konferenciji za medije posle meča.

"Gledao sam ponovoljeni snimak kada me je pogodio. Periferno me je video, za mene je poen već bio završen. Koristio je sve što sme, da uzme medicinski tajm-aut, ali to nije fer-plej, tako se ne odnosi na terenu. Znam ga dosta dugo, on je dobar momak, ne razumem ovo ponašanje, ali tako je kako je. On je uneo vatru, ja sam samo odgovorio. Šta se desi na terenu, ostaje na terenu", rekao je Đoković.

Đoković je pobedio Norija 6:3, 6:4, a u četvrtfinalu mastersa u Rimu igraće protiv Danca Holgera Runea.