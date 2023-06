Đoković preskočio zvanični trening: Pojavili se samo Ivanišević i njegov sparing partner

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zakazao je trening za 12 časova, ali do momenta dok su srpski novinari mogli da ostanu u restriktivnoj zoni, nije se pojavio.

Naime, trenažni centar Žan Boan je prilično zatvoren i restriktivan, prisustvo je omogućeno samo na pola sata, a iako se tempiralo vreme za Novaka, on nije izašao na predviđeni teren.

Kao i na jučerašnjoj sesiji, prvi su došli Đokovićev trener, Goran Ivanišević i njegov sparing partner Gomez Erera.

U rasporedu je pisalo da je trening do 13 časova, ali Novaka nije bilo do 12.45 časova. Moguće da je srpski as odlučio da trenira u neko drugo vreme tokom dana, ali na zvaničnom treningu ga nije bilo.

On igra protiv Huana Pabla Variljasa u osmini finala, a na taj zadatak kreće u nedelju.