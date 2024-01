ĐOKOVIĆ O GNUSNIM UVREDAMA SA TRIBINA: Neki sebi dozvoljavaju previše!

Dok neki smatraju da Novak Đoković voli da "ratuje" sa navijačima, o tome je sada govorio i srpski teniser.

Na konferenciji za medije govorio je o ponašanju navijača i šta mu sve stiže sa tribina.

- Više se sećam iritantnih, da budem iskren. Ima komentara i naših i stranih u vezi s trajanjem meča, da imaju večeru, da treba da idu na pivo i slično. To možda malo iziritira, ali nije strašno. S druge strane, mnogo se puta dešavalo da sam dobijao uvrede. To je već druga priča - rekao je Đoković.

Nije želeo da citira psovke koje često dobija.

- Neću, ne želim, psovke ne želim da vam govorim, da ih ponavljam ovde. Naravno da psuju, pogotovo na večernjim mečevima, kada ljudi ceo dan piju, onda dođu, nisam im omiljen igrač i pokušaju na svaki način da me ometu. Ako u tome ne uspeju, onda prelaze granicu, dozvole sebi previše i to je to - rekao je Đoković i osvrnuo se na proslavu posle pobede nad Aleksejem Popirinom:

- Izašao je snimak sa prošlog meča protiv Popirina, kada sam se ekspresivno radovao nakon što sam dobio meč. Uhvatila je u poslednjem momentu kamera šta sam ‘sočno’ izgovorio. Ne volim to da izgovaram, naravno, ali ko zasluži, dobiće i takav sočan odgovor.

Podsetimo, Đoković put na Australijan openu nastavlja u nedelju kada će igrati protiv Adrijana Manrina oko 3.30 po srednjoevropskom vremenu.