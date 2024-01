ĐOKOVIĆ RAZOČARAN NAKON PORAZA: Ovo je jedan od NAJGORIH MEČEVA koje sam odigrao na GREND SLEMOVIMA! Bio sam šokiran!

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, obratio se novinarima, navijačima i javnosti nakon poraza u polufinalu Australijan opena.

Od njega je u četiri seta bio bolji Janik Siner koji će prvi put u karijeri igrati u finalu jednog grend slema.

Nakon što je prvi put u karijeri doživeo poraz u polufinalu u Melburnu, Novak je stigao na konferenciju za medije.

"Želim da čestitam Sineru koji je odigrao odličan turnir, sasvim zasluženo je u finalu, nadigrao me je. A, ja sam bio šokiran mojim nivoom, ništa nisam igrao kako valja, ovo je jedan od najgorih mečeva koje sam odigrao na grend slemovima. Pohvale za njega što je neke stvari radio bolje od mene. Uspeo sam u jednom momentu da pojačam, kod 2:1 u četvrtom setu sam imao 40:0, tu sam izgrešio, ali... Eto. Nivo mog tenisa nije bio dobar. U tim momentima pokušavate da nađete smirenost, ali i da podignete sebe i igru. To je ono što sam pokušao. Mislim da je publika bila fer za obojicu. To je to, čestitke njemu", rekao je za početak Đoković.

Dodao je da od starta prvog grend slema nije zadovoljan igrom.

"Da budemo iskren, čitav turnir nisam igrao blizu toga koliko mogu. Možda protiv Manarina, ali većinu nisam igrao onako kako igram normalno u Australiji. Da, iznenadilo me je, jer nisam znao da će biti toliko loše u dva seta. Nisam osećao sebe na ovom turniru, uvek očekujem od sebe najviše, ali nije bilo suđeno danas".

Pohvalio je još jednom Italijana, koji mu nije dozvolio nijednu brejk loptu.

"Prvo, on je servirao veoma precizno, a i vraćao je dobro servis. Teško je da opišem sve, ali dosta ima negativno u vezi moje igre. Nisam zadovoljan, forhendom, bekhendom, riternom... Svim. Bio je dominantan na svom servisu. Ako se ne suočavate sa brejk loptom, možete da igrate opušteno, da udarate bolje".

Upitan je Đoković i o Rolan Garosu, sledećem po redu grend slemu.

"Daleko je to, videćemo kako će igrati igrači na šljaci, to je kompletno drugačija podloga. Neki teniseri su veći favoriti na toj podlozi. Ako igra Nadal, onda je on favorit bez obzira na sve. Tu su i Alkaraz i Siner. Svi koji su u Top 10 su favoriti da pobede. Ipak, ima nekoliko meseci do toga, pa ćemo da vidimo šta će se desiti".

Siner je prvi teniser koji je pobedio Novaka u polufinalu Australijan opena, takođe, prekinut je Đokovićev niz od 33 uzastopnih trijumfa na ovom turniru.

"Vruća mi je glava, teško mi je da pravim sada neku refleksiju dublju. Možda sutra i za nekoliko dana ću to moći, ali imam razloga da budem ponosan na sve što sam uradio ovde. Moralo je jedanog dana da se završi, dao sam sve što sam mogao u datim okolnostima. On ima šansu da osvoji svoj prvi slem sada… Ovo je poseban grad za mene, nadam se da ću igrati makar još jednom i da prođem kroz te emocije“.

Nastavak sezone?

"Hajde da vidimo, ne znam. I dalje imam visoka nadanja za druge slemove i Olimpijske igre. Tek je početak sezone, nije ovo osećaj na koji sam navikao, jer većinu sezona sam počinjao grend slem pobedom. Sada je drugačije, ali tako je kako je. Ovaj turnir nije bio u skladu sa mojim standardima, ali ne znači da je ovo početak kraja".

"Kada izađeš sa terena je vruća glava, boriš se da budeš racionalan, ali dosta je neracionalnih stvari u glavi. Na kojim turnirima, još to ne znam, sebi sam se obavezao da ću odigrati ovu sezonu do kraja, da ću igrati tenis na najvećim turnirima i Olimpijadi. To je plan, ne znam da li će se promeniti, neočekivane i iznenađujuće odluke su više očekivane nego poslednjih 20 godina".

Najjače oružje je zakazalo protiv Italijana.

"Ritern je samo jedan od aspekata koji nije funkcionisao, ne znam šta jeste funkcionisalo. Stalno sam bio na krivoj nozi, i igrački i rezultatski. U prva dva setsa sam ja imao mnogo grešaka, dosta loš meč, ako ne i najgori meč u završnicama slemova. Dešava se, to je deo sporta. Ritern, kada nemaš reaktivnost, kada ne možeš da pročitaš... nisam imao osećaj da sam stabilan, da sam u balansu. To je bio jedan od najslabijih elemanata moje igre, mogao je da igra rasterećeno".

Kako se pripremao za polufinale?

"Radio sam pre meča ono što generalno radim. Pripremam se da budem na svom vrhuncu, različiti faktori su uticali da odigram na ovaj način. Imao sam poteškoća da uđem u ritam. Činjenica da igram protiv Sinera koji je u formi i nameće ritam, uslovi sa onim od ranije kada sam igrao večernje, a sada smo igrali tokom dana, ima tu puno stvari... Bezveze bi zvučalo da se vadim, nadigran sam, prva dva seta sam odigrao ispod svog nivoa. Sport je takav, idemo dalje".