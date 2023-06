ALKARAS 'ZAPRETIO' NOVAKU! Namučićeš se da me dobiješ!

Srbin i Španac nalaze se u istoj polovini žreba. Većini navijača je bilo krivo što nije moguće da se velikani sretnu u finalu i da se direktno bore za trofej, ali sada svi navijaju da i jedan i drugi dođu do polufinala kako bi odmerili snage.

Na tom putu imaju još po dva meča, Novaku je protivnik Peruanac Huan Pablo Variljas, dok će Alkaras igrati protiv 17. nosioca, Lorenca Muzetija.

On je uoči tog duela govorio o tome šta protivnici moraju da urade da ga pobede i jasno stavio do znanja da se ne plaši nikoga.

- Najjača stvar mi je da guram do granica, guram protivnika do granice svaki put. Mora da uradi velike stvari da bi me savladao. Svaki poen je veliki poen i takođe ne gubim fokus. To je moja jača strana na terenu - rekao je Španac.

