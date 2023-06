BASKETAŠI STIGLI KUĆI I PORUČILI: Nema LEPŠEG OSEĆAJA od OSVAJANJA medalja ZA SRBIJU!

Ekspedicija naše reprezentacije u basketu 3x3 donela novo zlato posle odbranjene titule na Svetskom prvenstvu u Beču.

Srpski igrači, predvođeni selektorom Markom Žderom, rekli su danas na dočeku u Beogradu da nemaju nameru da se zaustave i da će učiniti sve da nastave žetvu medalja i na narednim takmičenjima. Obezbedili su kvalifikacije za Olimpijske igre 2024. u Parizu, a primaran cilj biće da upravo u francuskoj prestonici napadnu pobedničko postolje.

Iskusni Dejan Majstorović (35) priznaje da nema većeg motiva od nastupa za nacionalni tim.

- Samo na prvom Svetskom prvenstvu nisam igrao, a mislim da mi je ovo ukupno 11. medalja. Stalno me saigrači prozivaju da sam na pripremama namotivisanija. Za mene je reprezentacija nešto posebno. I kada sam oblačio dres za zvanično slikanje bio sam srećan kao malo dete. Taj osećaj kad predstavljaš svoju je predivan, meni nešto najlepše što postoji. Moram da se zahvalim Savezu koji nam konstantno pruža podršku. Bilo je jako lepo u Beču, možda i najjači turnir u poslednjoj deceniji. Odigrali smo fenomenalno i doneli četvrtu medalju zaredom u poslednje dve godine. Pokazali smo da smo pravi tim. Ponosan sam na momke i stručni štab. Trudićemo se da nastavimo u istom ritmu i da se ovde opet vidimo uskoro - poručio je Majstorović.

MVP turnira Strahinja Stojačić (30) posebno se osvrnuo na veliku podršku s tribina u prestonici Austrije.

- Zadovoljstvo je bilo igrati pred onakvom publikom. Navijači su bili fenomenalni, od prve utakmice su bili uz nas. Protivnici su zato protiv nas bili dodatno motivisani, proradio im je neki inat, ali znali smo da se izborimo s tim. Ostaće zapamćeno da smo igrali protiv sile kakva je Amerika, da smo se vratili iz minusa i osvojili titulu na neverovatan način. Najteži momenat je svakako bio onaj šut Džimera Fredeta na 19:19, kad je lopta izašla iz obruča. Izgledalo je kao večnost - priznao je Stojačić.

Selektor "orlova" Marko Ždero (38), posle igračke, nastavio je s uspesima i u trenerskoj karijeri.

- Pored predsednika Danilovića sedeo sam prvi put 2017. godine i imao veliku tremu, ali sada je lakše. Došli smo u Beč kao favoriti, a takmičenje je bilo izuzetno kvalitetno. Veliki je ulog bio, jer je pored medalja, borba bila i za kvalifikacije za Olimpijske igre. Basket su počeli svi da igraju, ulaže se veliki novac, popularnos je sve veća... Naši momci su karakterom pobedili. Ukoliko nastavimo ovako, verujem da ćemo skupiti bodove za direktan odlazak na OI - naglasio je Ždero.

Danilović: Basketaši su naš ponos

"Orlovima" se obratio Predrag Danilović (53), predsednik Košarkaškog saveza Srbije.

- Šesti put smo šampioni planete, podigli smo basket na svetski nivo. Čestitam ovim sjajnim momcima na još jednom neverovatnom uspehu. Retko ko može da se pohvali s tolikim brojem medalja kao oni. Savez je stvarno imao velika ulaganja u basket 3x3, ozbiljan posao i naporan rad stoje iza ovoga. Ipak, ništa od svega toga ne bi imalo značaja da igrači, zajedno sa stručnim štabom, nisu uradili sve kako treba. Želim da im se zahvalim, da im iskažem duboko poštovanje i naklon. Nadam se da ćemo ovog leta imati još neku priliku da se ovako sastajemo - rekao je Danilović.

Čuveni as se dotakao i mogućnosti da Srbija u budućnosti bude domaćin nekog velikog takmičenje u basketu 3x3.

- Proteklih godina smo vrhunski organizovali nekoliko turnira. Neću da ulazim u politička blaćenja i slične priče, ali mi to bez podrške države i predsednika Vučića ne bismo mogli da uradimo. Sviđalo se to nekome ili ne, to mora jasno da se kaže. Da ne ulazimo previše u detalje, ali pored saradnje sa olimpijskim komitetom i Ministarstva sporta, za to je potrebna i garancija države - dodao je Danilović.