OVO JE NAŠA REALNOST! Legendarni vaterpolista BRUTALNO ISKREN nakon bolnog poraza od Hrvata!

Proslavljeni srpski vaterpolista Andrija Prlainović prokomentarisao je neuspeh naše reprezentacije na Svetskom prvenstvu u Dohi.

Vaterpolisti Srbije eliminisani su sa Svetskog prvenstva, pošto ih je Hrvatska u četvrtfinalu pobedila rezultatom 15:13.

Nakon neuspeha na Evropskom prvenstvu, naša reprezentacija ponovo nije uspela da uđe u borbu za medalje.

Posle smene generacije nakon Olimpijskih igara 2021. godine je evidentan, ali to nije jedini problem našeg nacionalnog tima, smatra naš proslavljeni vaterpolista.

"Nije problem Srbije samo manjak kvaliteta. Ne postoji ekipa na svetu koja s tri odbrane može proći u polufinale. Istina, bilo je tu šuteva koji su prolazili jer odbrana nije bila postavljena kako treba. S ovakvom igrom u odbrani, bilo bi jako teško i protiv ekipe koja je slabija kvalitetom od nas. U pojedinim trenucima je bilo previše dekoncentracije, a bilo je i manjka blokova u situacijama kad je Hrvatska imala igrača više. Odbrana je ranije uvek bila najjači adut srpske reprezentacije. Na tome smo bazirali svoje uspehe, a sad je to druga priča. S ovakvom odbranom nemamo se nadati čemu više od ovoga. Kad smo osvajali medalje u poslednjim decenijama, uvek smo bili na malo primljenih golova. To nam je bila najveća snaga, a sad se to promenilo", rekao je Prlainović u razgovoru za hrvatski "Index".

Na pitanje da li je Srbija izgubila kult reprezentacije nakon odlaska slavnih asova, Andrija odgovara:

"Ne bih spominjao moju generaciju, ali to ne treba ni porediti. Pad je očigledan. Jednostavno, Srbija u nekoliko poslednjih godina nije dobila značajna osveženja koja smo očekivali da će dobiti. Nakon Mandića i Jakšića, koji su sad već među najiskusnijima, kroz domaće klubove nismo stvorili klasne igrače za reprezentaciju. To je tako, s tim moramo živeti i to je trenutna situacija. Najveći dobitak ovog SP-a je plasman na Igre u Pariz. S obzirom na sve, čak smo se i toga pribojavali, ali srećom to smo ostvarili. Ko zna, možda će u Parizu biti više sreće pa da napravimo neki korak više u odnosu na EP i SP", kaže Prlainović i dodaje:

"Ne bih rekao da je narušen kult reprezentacije. Nijednom igraču ne mogu da zamerim ništa. Na svakoj utakmici i na ovom turniru i u Zagrebu odigrali su najbolje što mogu. Dali su sve od sebe, dali su svoj maksimum i što se tiče Srbije, ponavljam, to je naša realnost. Taj maksimum je u ovom trenutku dovoljan samo za ovo. Nažalost, ne za više od četvrtfinala. Ništa, sad treba napraviti dobru analizu za Pariz, imamo dovoljno utakmica da vidimo gde smo grešili i možda bismo mogli da pokušamo i s nekim drugim rešenjima".