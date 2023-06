Novak baš pecnuo Alkaraza: Mora on još da vesla - daleko je od Nadala i Federera!

Đoković smatra da će Španac morati da radi mnogo više ako želi da se približi ovoj dvojici.

Srpski teniser Novak Đoković osvrnuo se i na eventulani duel protiv prvog igrača na ATP listi Karlosa Alkaraza, napominjući da mora još mnogo da uči da bi dostigao nivo koji su imali Rodžer Federer i Rafa Nadal.

- Alkaraz je sada igrač koji privlači mnogo pažnje, ali Nadal i Federer, to ne može da se poredi. Mora mnogo da vesla još da dođe do tih visina, ali na pravom je putu. Polufinale grend slema… Sa kim god da igram, igra se do poslednje kapi krvi, znoja, snage, svega… Da se ode još korak dalje. Me znam jos koliko ću prilika imati da se borim za velike trofeje, ovo vidim kao veliku priliku kad god sam u ovoj situaciji - istakao je Đoković.

Ipak, Nole je otkrio da je on prvi favorit za osvajanje Rolan Garosa, napominjući da se nalazi u odličnoj formi.

- Broj jedan na svetu, igra vrhunski tenis, ima zrelo ponašanje na terenu, bodri se i pozitivan je. Svaka čast na svemu i njegovom timu što su postigli, on je definitivno igrač kog treba pobediti ovde, favorit je, kao što smo rekli i pre turnira. Polufinale grend slema je veliki događaj, veliki meč, koliko iskustvo može da mi pomogne ne znam, biću spreman da bude možda i najduži meč na turniru - zaključio je Đoković.