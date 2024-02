ŠOK ZA SVETSKI TENIS: Nadal emotivnom porukom objavio da se još uvek ne vraća na teren! (FOTO)

Ljubitelji tenisa radovali su se povratku na teren Rafaela Nadala nakon njegovog povlačenja sa Australijan opena, ali će za tako nešto morati da čekaju još neko vreme. Španac se ipak u Kataru neće vratiti na teren, iako je ranije najavljena takva mogućnost!

- Voleo bih da igram u Dohi, gde su me tim na turniru, kao i neverovatni navijači Katara uvek podržavali. Nažalost, nisam spreman da se takmičim i neću moći da dođem u Dohu gde sam zaista želeo da budem i ponovo zaigram posle te nezaboravne pobede 2014. Fokusiraću se na dalji rad kako bih bio spreman za Las Vegas i neverovatan turnir u Indijan Velsu - napisao je Nadal na mreži X.

Doha bi bila njegov drugi turnir u godini, pošto je prethodno na startu sezone eliminisan u drugoj rundi Brizbejna od Džordana Tompsona, ali će očigledno Indijan Vels biti njegova sledeća meta.

I would have loved to play in Doha, where the tournament team, as well as the amazing Qatar fans have always supported me greatly. Unfortunately I am not ready to compete and I won’t be able to come to Doha where I really wanted to be and play again after that unforgettable win… pic.twitter.com/U4GUvIITcr