UDARNA VEST IZ SVETA TENISA! NADAL SE VRAĆA NA TEREN! Španac doneo odluku - evo na kom turniru će igrati!

Navijači Rafaela Nadala svog miljenika će ubrzo ponovo gledati na terenu...



Naime, španski as je doneo odluku da ponovo zaigra tenis krajem narednog meseca, pošto će učestvovati na turniru u Dohi, gde titulu brani Danil Medvedev.



Nadal je, podsetimo, odlučio da se povuče sa Australijan opena zbog rupture mišića koju je doživeo u Brizbejnu.

Rafael Nadal confirmed in Doha (so Dubai very likely too).



List looks good! pic.twitter.com/WTpa8siaE6