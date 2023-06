ĐOKOVIĆ IZDAO BURNO SAOPŠTENJE ZBOG SKANDALA U PARIZU! Čelnici ATP-a neka se sada ZAPITAJU: Vratite joj novac, to nije bilo fer!

Japanska teniserka, Miju Kato i njena dubl partnerka Aldila Sutjiadi izbačene sa Rolan Garosa nakon što je Japanka pogodila devojčicu koja je skupljala loptice na njihovom meču.

Podsetimo, pri vođstvu češko-španskog dubla od 1:0 (7:6) u setovima, ali trenutnoj prednosti za Sutijadi, Kato od 3:1 i servisu protivnica Kato je, u želji da pomogne pri distribuciji loptica koje su nedostajale na strani servisa, reketom dijagonalno prosledila lopticu sa mreže prema skupljačici sa druge strane.

Nažalost, devojčica u tom momentu nije gledala u tom smeru već se spremala da baci lopticu put serverke i dolazeća loptica ju je pogodila u grlo. Dakle – nikakav drugi motiv nego dobra namera, niti bes, niti revolt nije postojala u gestu Kato koji je izazvao ovu scenu.

Povodom celokupne situacije, oglasilo se i udruženje profesionalnih tenisera koje predvodi Novak Đoković, "PTPA", a njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Asocijacija profesionalnih tenisera naglašava da je naš najviši prioritet da svi koji učestvuju u sportu budu bezbedni, posebno devojčice i dečaci koji sakupljaju loptice. Bez obzira na to, odluka da se izbaci Miju Kato i Aldila Sutjadi bila je nepravedno nesrazmerna i nefer. Očigledno je da je incident bio slučajan i da uopšte nije bio agresivan. To nije trebalo da dovede do zaključka da je prekršeno pravilo i na kraju do izbacivanja sa turnira. Incident i njegove posledice su suprotne osnovnom principu 'PTPA' - zahtevom za fer odluke!"

A controversial ending to a women’s doubles match as Kato/Sutjiadi were disqualified for hitting a ball girl ❌ pic.twitter.com/qaFHF8UpnT — Eurosport (@eurosport) 04. јун 2023.

"Kada su prava igrača ugrožena, onda mora da bude primenjen proces pravičnog rešavanja. 'PTPA' se zalaže za adekvatan mehanizam koji daje igračima glas i ukazuje na njihove brige. U ovom slučaju, to znači da bude vraćen novac predviđen za nagradu koju su osvojile Miju i Aldila, kao i da im budu vraćeni poeni. Najmanje to".

"Odluke kao što su diskvalifikacija moraju da budu fer donesene i ne smeju da trpe bilo koji spoljni uticaj. Ovaj incident zahteva suštinsku promenu. Oštre kazne za nenamerna dela potkopavaju integritet sporta i štete karijerama igrača. Disciplinske mere bi trebalo da budu donošene pravično, da omogućavaju i rehabilitaciju i da budu proporcionalne. Uz sve probleme oko sporta, ključno je da igrači imaju nezavisan glas i da budu uključeni u oblikovanje pravila koji uređuju njihov sport".

"Izražavamo svoju nepokolebljivu solidarnost sa svim igračima koji su se sreli sa nepravednim tretmanom. Da bismo ukazali na to i da bismo popravili situaciju, aktivno iniciramo razgovor sa Teniskom federacijom Francuske i sa Bordom Grend slema. Već smo u direktnom kontaktu i sa Miju Kato. Naš cilj je da negujemo otvoreni dijalog da radimo na stvaranju fer i ujednačene zajednice za sve igrače", navedeno je u saopštenju.