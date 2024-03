SABALENKA POBEDILA NEKOLIKO DANA POSLE TRAGEDIJE: Svi pričaju o onome što joj je protivnica uradila u posle meča (VIDEO)

Druga teniserka sveta, Arina Sabalenka, pobedila je u svom prvom meču nakon smrti bivšeg dečka, Konstantina Kolcova.

Beloruskinja je u drugom kolu mastersa u Majamiju pobedila Paulu Badosu u dva seta 6:4, 6:3.

Skupila je snage Sabalenka da zaigra na Floridi nedugo nakon što se oglasila zbog tragičnog događaja, a nakon meča je viđena lepa scena i zagrljaj dve teniserke na mreži.

Badosa je prepoznala momenat, sačekala je protivnicu na mreži, čestitala joj i pružila podršku.

This embrace between Sabalenka and Badosa is everything 🫶 pic.twitter.com/fFC5ILgz96