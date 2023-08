IVANA VULETA NAJAVILA KRAJ KARIJERE: Zdravlje mi je uvek bilo prioritet

Ivana Vuleta je najavila da će se najverovatnije povući posle Olimpijskih igara u Parizu. Ona ističe da joj je ambicija da u Parizu osvoji zlato, da će učiniti sve da dođe do jedine medalje koja joj nedostaje u karijeri, ali da joj je prioritet zdravlje i da želi normalno da živi i po završetku karijere i da ne ugrožava svoje zdravlje.

- Zdravlje mi je uvek bilo prioritet i ceo život sam posvetila sportu i atletici, ali jurišanje na još jednu medalju, još jedan uspeh, bila bi prevelika žrtva, jer želim da budem zdrava i posle karijere, da mogu normalno da se krećem, imala sam sreće da sam samo jednu težu povreu imala tokom karijere. Razmišljam o ovom periodu, da budem zdrava, nemam poteškoća na treningu i na samom takmičenju. Ostaje pitanje ako bih i ostala šta mogu da jurim i posle OI, to će biti moje pete, jedino me zanima zlatna medalja, jer ako se to desi, onda sam ispisala istoriju - istakla je Ivana.

- U principu... I kada smo počeli da radimo, pravimo smo dugoročne ciljeve, nije bilo poente napraviti rezultat i izgubiti se, on i ja smo veliki fanovi sporta i atletike, dali smo se, uložili mnogo vremena i truda da bismo to izgustirali prebrzo, nije nam bio prioritet to osvajanje jedne medalje i to je to. Imali smo tu olakšicu od strane grada u kom smo živeli i Atletskog saveza, gde su nam omogućili da možemo da se skoncetrišemo na trening i da se fokusiramo na tkamičenje i naš posao, bez razmišljanja da li možemo sve da izguramo, eto... Bitno da je svako zna svoj deo posla i da se ne stvara taj pritisak, ja sam neko ko vrhunski ume da se takmiči s pritiskom, meni kad je sve potaman, ne mogu da funkcionišem, voli kad me uvrede, potceni. Eto moja karijera traje od 15. godine, doživela sam mnogo toga, mnogo ružnih stvari nego lepih, ali na kraju je nebitno sve ono što se ne tiče mene, mog tima i ljudi oko mene. Na kraju imam razlog da budem srećna.

- Prošle godine sam oba takmičenja završila sa 7.06, ove 7,14, to obećavaju medalju i to 99%. Ali, ne mogu da kažem da najavljujem zlato, najavljujem to nešto što želim, olimpijska godina je nešto za šta se svi spremaju na sve moguće načine, bitno je da kad uđem u ciklus, uđem 100% spremna i da se za to spremim i to je to - zaključila je Ivana vuleta.