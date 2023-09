MOĆNE REČI ALKARAZA O ĐOKOVIĆU! Španac o meču Novaka i Đerea: Gledao sam samo prva dva seta, a onda... (VIDEO)

Španski teniser, Karlos Alkaraz, govorio je o Novaku Đokoviću nakon što je u trećem kolu US opena pobedio Danijela Evansa.

Alkaraz je do trijumfa stigao u četiri seta posle 3 sata i 15 minuta. Potom je na konferenciji za medije dobio pitanje o najvećem rivalu.

Podsetimo, Đoković je gubio 2:0 od Lasla Đerea, a potom je napravio preokret i upisao pobedu u fantastičnom meču.

Alkaraz je odgovorom jasno pokazao kakvo mišljenje ima o Srbinu i koliko ga poštuje.

- Gledao sam samo prva dva seta, onda sam otišao u krevet. Ali, kada sam otišao, mislio sam da će Novak da se vrati, to je sigurno. Još jednom je pokazao da je jedan od najboljih u istoriji - rekao je Alkaraz i nastavio:

- Mislim da je to bio šesti ili sedmi put da se vrati posle 0:2 u setovima. To je ludo. Imati 36 godina i raditi stvari kao neko sa 20 je neverovatno. Morate to da priznate, to je nešto čemu se divim.

Otkrio je i šta mu je velika želja.

- Volim Njujork, čast je igrati na ovom terenu. Želim da nastavim da igram na dobrom nivou i osetim energiju publike na svakom meču. Moj veliki cilj je da odbranim titulu, to je samo Federer uspeo proteklih godina. Želim da uradim to isto i postanem deo istorije turnira, ali idem meč po meč - poručio je Alkaraz.

Ni odbrana titule mladom Špancu ne donosi ostanak na prvom mestu. Kako je razlika pre početka turnira između njega i Đokovića iznosila tek 20 bodova, Novaku je za povratak na tron bila dovoljna pobeda u prvom kolu.

Svakim narednim trijumfom, Novak samo povećava prednost na ATP listi koja će izađi posle finala četvrtog grend slema u sezoni.

Đoković protiv Alkaraza može da igra tek u finalu.