DOPALO MI SE KAKO ON TO RADI, ISKOPIRAO SAM! Đoković posle pobede pričao o potezu koji je IZAZVAO HAOS!

U najvećoj meri zadovoljno je zvučao i izgledao Novak Đoković na konferenciji za medije posle pobede nad Šeltonom bez izgubljenog seta.

Između ostalog govorio je i o načinu proslave pobede koji je izazvao puno pažnje nakon meča.

Za početak, poručio je da je zadovoljan najviše zbog činjenice da je meč okončan u tri seta.

"Sjajno je da sam dobio ovaj meč u tri seta, pogotovo što je protivnik radio dosta toga veoma dobro. Neke stvari su počele da se menjaju u trećem setu, pretrpeo sam brejk, izgubio sam ritam i publika se uključila. Nije bilo lako da se okonča meč; očigledno je da je Šelton dobio snagu, da ga je služio servis i da ga odlikuje veoma nepredvidiva igra. Morao sam da ostanem na svom putu, da ostanem fokusiran, što sam i činio. Do ovog momenta, sve ide po planu – jer sam dobio sve mečeve sa 3:0 osim jednog u kome sam morao da se vraćam iz zaostatka od 0:2. Pred sobom imam sada poslednji zadatak - da se borim za titulu", počeo je Đoković.

Upitan da prokomentariše činjenicu da je zbog zatvorenog krova i ne toliko vlažnih uslova mogao da se skoncentriše na servis – ali i da je sa druge strane imao velikog servera – Novak kaže:

“U pravu ste – danas sam uglavnom bio na visini zadatka u pogledu servisa – što je bio imperativ jer sam sa druge strane imao najteži izazov u tom smislu na ovom turniru do sada. Igrao sam protiv verovatno najboljeg servera koji je igrao na Ju Es Openu. Znao sam da ću uspeti da stvorim šanse na njegov servis - ali sam gledao prvenstveno da održim svoj servis, da zadržim visoke procente realizacije, da mu ne dozvolim da priđe na mom drugom servisu. Mislim da sam uspeo. Sa zatvorenim krovom, problem sa vlažnošću je otklonjen. Znojili smo se, ali manje nego inače. Kvalitet tenisa je bolji, jer kada je pretoplo, vučemo se po terenu, i kvalitet počinje da budem upitan”, objašnjava Novak.

Novak Djokovic hangs up the phone on Ben Shelton after beating him at the US Open. 📞🥶 pic.twitter.com/aTnjVFDWHY — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 08. септембар 2023.

Pred Novakom je mogućnost da u nedelju postane najstariji osvajač ovog turnira – pa je medije interesovalo da li ga to na neki poseban način obavezuje, kao i da prokomentariše što je odabrao da proslavi pobedu na način koji je svojstven za Šeltona.

"Činjenica je da sa 36 godina je svako finale Grend Slema može biti poslednje. Verovatno da cenim ovakve prilike više nego pre 10 godina. Pre 10 godina sam mislio da imam još nekoliko ispred mene. Sada ne znam, svestan sam te činjenice. Pokušaću da priđem tom finalu kao svakom, i znam da je najteži mogući zadatak predamnom - ne samo zbog samog finala, nego što sam protiv obojice mogućih protivnika igrao u finalima i izgubio od njih. Shvatam važnost ovog meča – i sviđaju mi se moje šanse pred njega. A što se tiče radovanja – dopalo mi se kako Šelton proslavlja pobedu – pa sam ga iskopirao – ili jednostavno “maznuo” od njega!" uz osmeh kaže Novak.

Upitan da li mu prilika da osvoji 24. Grend Slem i time se izjednači sa Margaret Kort stvara neko posebno osećanje težine, Novak odgovara:

"Ne previše, ne mislim o tome. Kao što sam rekao, svestan sam da ova prilika u mojim godinama skoro predstavlja poklon koji moram da prihvatim i iskoristim. Igrao sam u Londonu i izgubio od boljeg igrača. Postoji mogućnost da igram ponovo protiv istog igrača i ovde – i kako mi se čini – to bi bilo finale žele svi, jer je bilo zanimljivo u prošla tri meča kada smo se sastajali. Svaki put kada sam u finalu Grend Slema – jasno je da je to nova istorijska prilika – i ponosan sam na to. Nemam više toliko vremena da bih sada previše razmišljao o istoriji – i možda sam zbog toga nekada bio “preliven” emocijama u finalima kada sam bio mlađi – što je uticalo na to da ne odigram na nivou koji sam želeo. Ssada ću gledati da se dobro pripremim za meč i postavim pravu taktiku”, jasan je Novak.

Kada vam se dese mali padovi – kao što je to bio slučaj u trećem setu – šta su razlozi za to, i kako vi to proživljavate – pitali su mediji:

"Voleo bih da se nije desilo, ali je bitno vratiti se, konsolidovati se, izaći iz te “male crne tačke”u kojoj se nađete i otkrijete da to “niste vi”. To je tenzija, i tu nema tajni ni kod mene ni kod svakog drugog igrača. Svi se osećaju umorno ponekad u toku meča, i nekada uspete da se izborite sa tim pre – nekada kasnije – a nekada vam to ne pođe za rukom. Ako uspete da se povratite posle toga – sve je u redu.Dva puta mi se desio taj pad – na 4:3 i kada sam mogao da serviram za meč na 6:5 – kada je i on zaigrao bolje i osetio bitnu podršku publike. Ipak, ono što je najvažnije je da se sve zaboravi i krene ponovo napred”, ističe Novak.

Od 27 mečeva na Grend slemovima – izgubio je samo jedan – pa je medije interesovalo kako će to uticati na njega pred poslednji meč na najvećim turirima sezone:

“Kao što sam toliko puno puta rekao – takmičenje na Grend slemovima me posebno motiviše već godinama unazad da naporno treniram svaki dan i borim se da ostanem na nivou kako bih mogao da se takmičim sa mlađima. Napravio sam sezonski raspored tako da bi mogao da budem na željenom takmičarskom nivou, ali sigurno da sam zadovoljan sa rezultatima. Igrati sva četiri finala je nešto što sam sanjao, nešto što sam želeo i gde sam hteo da budem. Još jedan meč je ostao do kraja ove Grend Slem sezone – i znam da će razgovor na ovu temu biti još prijatniji u slučaju da budem uspeo da osvojim titulu - ali šta god da se desi, veoma sam ponosan šta sam uradio na Grend Slemovima ove godine”, ističe Novak.

Upitan da li je iznenađen što sa 36 godina postiže ovakve uspehe, Novak kaže:

“Ne znam, možda zvuči arogantno, ali ja nisam iznenađen. Znam koliko treniram da bih bio u ovom položaju, i po tome znam da zaslužujem sve što sam ostvario. Uvek verujem u sebe i svoju igru, svoje umeće kao tenisera da budem najbolji kada je potrebno. Nisam iznenađen, osećam se dobro, fit, spremno i jako; možda nisam istovetno jak ili jači nego što je to bio slučaj nekih prethodnih godina - ali prilično dobro. Godine su samo broj – i dok god se osećam dobro uopšte ne želim da razmišljam o ostavljanju tenisa. Ako budem krenuo da gubim mečeve u ranom delu turnira - onda ću reći da je možda vreme da se povučem, ali za sada - ne. Za sada osećam da sam – veoma aktuelan po svom načinu igre”, naglašava Đoković.