'NEKO TO GORE VIDI SVE' Na godišnjicu očeve smrti Nikola Grbić osvojio zlato, Vanja podelio DIRLJIVU fotografiju!

Odbojkaška reprezentacija Poljske, koju sa klupe predvodi naš Nikola Grbić, osvojila je u Rimu šampionsku titulu na Evropskom prvenstvu, pošto je u finalu pobedila Italiju sa 3:0 u setovima (25:20, 25:21, 25:23).

Posle veličanstvenog uspeha, legendu naše odbojke savladale su emocije. Otišao je do svoje porodice, zagrlio ih i zaplakao.

Nikola je pokorio Evropu na dan kada je pre 15 godina preminuo njegov otac Miloš Grbić.

Nakon meča njegov brat Vladimir Vanja Grbić na Instagramu je objavio dirljivu fotografiju na kojoj se pored njih dvojice nalazi i pokojni otac Miloš.

Coach Nikola Grbić crying to his family. WHO’S SLICING THE ONION!!! 😭😭😭😭 #gangłysego pic.twitter.com/24xgWL6LUs