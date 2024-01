NOVAK ĐOKOVIĆ NE MOŽE DA VERUJE: Ovakvu tenisku vest niko živ nije očekivao

Tenis je dočekao jednu zaista nesvakidašnju vest.

Dok teniska javnost još uvek komentariše najnoviji peh zbog kog Rafael Nadal neće biti učesnik grend slema Australijan open 2024, na kome Novak Đoković brani titulu i želi 25. kada se o najvećim turnirima radi, u "beli sport" se, na poseban način, vratilo i pominjanje trećeg imena velike trojke - Rodžer Federer.

Naime, Holger Rune, koji je u 2023. godini bio jedan od retkih koji je pobedio Novaka Đokovića i to na mastersu u Rimu (posle čega mu se Srbin revanširao u Parizu, pa i na završnom turniru, "ATP finalu"), odlučio je da oko sebe izgradi jedan pravi mali "Ol-star tim" i krene po - teniski vrh.

Ali, nakon što je angažovao bivšeg Noletovog stratega, Borisa Bekera, pa mu je pridružio i bivšeg Federerovog trenera - jer Severin Luti je postao novi član stručnog štaba Danca, desilo se nešto posve nesvakidašnje.

Saopšteno je da Beker uopšte neće biti sa Runeom na Australijan openu.

Štaviše, Nemac će u vreme grend slema raditi kao TV konsultant, i to ne iz Melburna, već iz Minhena.

Prilično je to šokantna informacija iz ekipe jednog od najtalentovanijih tenisera današnjice i ona može da se tumači na dva načina:

