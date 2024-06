ŠOK IZJAVA RODŽERA FEDERERA O ĐOKOVIĆU! I ovo se desilo - Švajcarac govorio o Srbinu, Novak ne može da veruje!

Verovali ili ne, ali... Zaista se to i desilo: Rodžer Federer je priznao da nije iskazivao "zasluženo poštovanje" prema Novaku Đokoviću kada se Srbin pojavio kao pretendent na svetski tron.

Poznato je koliko su Rodžerova omalovažavanja obeležila stav mnogih Novakovih navijača prema toj legendi tenisa, ali...

Nešto se promenilo.

Podsetimo, Đoković je muku mučio da dobije naklonost publike kakvu je imao Švajcarac ili Rafael Nadal, i to jer je, kako Federer sada kaže, "prekinuo njihovu žurku".

- Mislim da su se prema njemu dogodila neka... nerazumevanja - rekao je švajcarski as u novom dokumentarcu o sebi, "Federerer: Poslednjih 12 dana".

Đoković, koji je sada prestigao Rodžerovih 20 grend slem titula (ima ih 24, najviše u istoriji), bio je otpisivan i od samog Federera.

- Igrao sam s njim u Monaku (Nole je te 2006. izgubio pomenuti meč sa 3:6, 6:2, 3:6) i izašao sam sa terena misleći "Pa, ok je on...". Iako je već postojao neki publicitet koji ga je pratio, mislim da nisam ukazivao Novaku poštovanje koje je zaslužio, i to zbog njegovih tehničkih nedostataka. Mislio sam da Novakovo ekstremno držanje reketa kod forhenda, kao i njegov bekhend, nisu bili tako "tečni" kao što su sada. Ali, on je "ispeglao" te stvari i to na super-fenomenalan način i postao je nestvarno čudovište od igrača - priznao je sada Federer.

GOAT trka - šta kaže Đoković o njoj? Već nekoliko godina, otkako je Nole počeo da dostiže i prestiže rekorde koje su držali što Rodžer Federer, što Rafael Nadal, ljubitelji tenisa javno traže odgovor - ko je "G.O.A.T"? (skraćenica od engleskih reči "greatest of all time", odnosno "najbolji svih vremena". Parametri koji se uzimaju u obzir su raznovrsni, ali se Novak dosad nije oglašavao tako da direktno odgovori na to pitanje. Međutim, nedavno jeste. Za francuski "Ekip" ovako je odgovorio kada je upitan da li je on najbolji koji je ikada igrao tenis: - Tu možemo da pretpostavimo tri moja odgovora. Prvi bi bio "Ja sam najbolji". Ako bismo to pomislili, neko bi rekao "O, kako je arogantan! Ne poštuje ostale!". Drugi odgovor bi bio "Ne mislim da sam najbolji", što bi pokazalo da sam potpuno skroman, što jeste jedna od mogućnosti. I, tu je i treća varijanta: Ja sam ono što sam, ponosan na ono što sam ostvario, ali poštujem i druge teniske ere i drugačija mišljenja, pa "GOAT" debatu ostavljam drugima. Eto, to treće, to je moj odgovor", rekao je Novak Đoković.

Autor: Aleksandra Aras