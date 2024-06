Niko kao Novak Đoković! Ovaj podatak pokazuje dominaciju srpskog tenisera

Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer pomerili su granice tenisa. Oni su tokom karijere vodili velike borbe i izazvali polemiku ko je najbolji igrač u istoriji "belog sporta". Brojni podaci pokazuju da je to Srbin.

Jedan takav je procenat pobeda na grend slem turnirima. Naime, trenutno treći na ATP listi je u tom parametru bolji od Švajcarca na sva četiri najveća turnira, a od Španca na tri od četiri.

Australijan open:

Đoković: 91.26%;

Federer: 87.18%;

Nadal: 82.8%

Rolan Garos:

Nadal: 96.55%;

Đoković: 85.71%;

Federer: 83.11%

Vimbldon:

Đoković: 89.32%;

Federer: 88.24%;

Nadal: 82.86%

Novak Djokovic has a better winning percentage at all four Grand Slams than Roger Federer and at 3/4 Grand Slams than Rafa Nadal.



🇦🇺Australian Open

Djokovic: 91.26%

Federer: 87.18%

Nadal: 82.8%



🇫🇷Roland Garros

Nadal: 96.55%

Djokovic: 85.71%

Federer: 83.11%



🇬🇧Wimbledon