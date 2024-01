NEVEROVATNI ĐOKOVIĆ: Jedan podatak pokazuje koliko je Srbin dominantan!

Debata oko toga ko je najbolji teniser svih vremena se i dalje vode. Ipak, broji rekordi koje drži Novak Đoković pokazuju da je on taj koji treba da ponese to laskavo priznanje.

Još jedan podatak apsolutno potvrđuje sve to. Naime, Srbin je igrač koji je od 2011. godine osvojio ubedljivo najviše velikih titula - 64. Tu spadaju grend slemovi, Završni mastersti i mastersi.

Iza njega se nalaze Rafael Nadal (31), Rodžer Federer (16), Edni Mari (12) i Stan Vavrinka (4). Zanimljivo je to da Đoković u tom periodu ima više osvojenih trofeja od pomenute četvorice zajedno. Oni su zbirno osvojili 63 pehara.

Podsetimo, Novak trenutno nastupa na Australijan openu gde juriša ka 11. titilu u Melburnu, odnosno 25. grend slem trofeju.

Big Titles won since 2011:



1.🇷🇸Djokovic 64

2.🇪🇸Nadal 31

3.🇨🇭Federer 16

4.🇬🇧Murray 12

5.🇨🇭Wawrinka 4



Novak Djokovic has won more Slams + ATP Finals + Masters titles (64) than Nadal + Federer + Murray + Wawrinka (63) combined over the past 13 years. pic.twitter.com/Lx0GvyqWit