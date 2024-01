NOVAK JE DOBIO MNOGO DIVNIH POKLONA, A JEDAN JE STVARNO POSEBAN - U njega je uložen veliki trud! OVO je oduševilo srpskog tenisera

Novak Đoković je tokom karijere od svojih obožavaoca dobio veliki broj raznih poklona, i na svakom im je neizmerno zahvalan.

Čak i na turnirima publika u tom smislu “ne miruje”, pa se beleže razni zanimljivi momenti koje Novaka čine naročito srećnim.

Zbog toga su ga pitali da li možda pamti neke posebne poklone, i šta je njegov utisak iz tog odnosa sa njegovim pratiocima?

“Veoma sam zahvalan i ponosan na tome što me veliki broj ljudi iz celog svet prati i podržava i kao izraz toga šalje poklone. Svaki poklon je divan na svoj način, bio on kupljen ili posebno pravljen, jer odražava posvećenje i pažnju, što je dirljivo. Ipak, ono što je svakako posebno je kada vidite da je neko posvetio vreme tome da sam napravi nešto inspirisan odnosom prema vama, da osmisli taj poklon, da on bude maštovit. To ima zaista posebno značenje koje se vezuje za vas, za vašu porodicu, pa i za moju decu koja često dobijaju takve poklone”, prenosi nam Novak.

“Najoriginalniji i najkreativniji pokloni su najčešće iz Kine. Tamo nisam bio od 2019. i nadam se i radujem povratku tamo, i drago mi je da vidim velki broj navijača-članova moje grupe “NoleFam” u Melburnu ove godine. Teško je izdvojiti neki poseban poklon, setiti se svih njih. Na primer, dobio sam ručno pravljenu skulpturu zmaja od žada, a uz to sam dobio i mali film o tome kako ju je taj čovek pravio. Takve stvari su fenomenalne. Japancima i Kinezima je veoma stalo da ulože neki napor, energiju i vreme da pokažu poštovanje I ljubav prema tebi što zaista stvara posebno osećanje”, ističe Novak.