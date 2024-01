Porodica Šumaher se nada čudu! Čekaju da nauka vrati Mihaela u stari život, prijatelj izneo nove detalje

Prošlo je deset godina otkako je Mihael Šumaher doživeo tešku povredu na skijanju u Francuskoj. Nakon mesec dana borbe za njegov život u bolnici u Grenobleu legenda Formule 1 se vratila u porodični dom u Švajcarskoj i od tada se jako malo zna o njegovom stanju, o kom je nedavno govorio bivši britanski vozač Džoni Herbert.

Šumaherova supruga Korina u strogoj tajnosti drži sve informacije o njemu, pa se tek ponekad pojavi neka novost ili potvrda onoga što se zna.

Herbert je javnosti otkrio da se i on informiše iz sekundarnih izvora.

- Čujem ponešto iz druge ruke. Čujem od onih unutar Formule 1 da on zaista sedi za stolom tokom večere, ali ne znam da li je to tačno. Mogu samo da čitam između redova. Nismo puno čuli od porodice i to je razumljivo. Mihael i njegova porodica su oduvek poznati po čuvanju privatnosti - kazao je i dodao:

Takav je bio i tokom karijere. Mislim da se stvari nisu promenile na način na koji bismo mi koji smo ga poznavali i navijači širom sveta želeli to da vidimo. Voleli bismo da znamo, svi bismo voleli da znamo da se stvari kreću nabolje. Pošto nemamo informacija, možemo samo da pretpostavljamo da još nije u situaciji gde postoji šansa za oporavak.

Herbert je potom zaključio:

- Mislim, i to moram da naglasim, da je nažalost verovatno u sličnoj situaciji kao i odmah nakon nesreće. Pretpostavljam da porodica čeka da nauka iznedri nešto što će, nadamo se, vratiti Šumahera kakvog poznajemo.

