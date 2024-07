Šumaher snimljen prvi put nakon nesreće: Žena u agoniji nakon izdaje, nije ni sanjala da će joj ovako zagorčati život

Nenadmašan vozač Formule 1 Mihael Šumaher je pre više od decenije doživeo stravučan pad na zimovanju u jugoistočnoj Francuskoj. Od tada njegovo stanje je misterija, a mogu da ga viđaju samo najbliži članovi porodice. Postoje mnoga nagađanja kako šampion danas izgleda, a tek povremeno neka informacija procuri u javnost.

I Korina Šumaher je u nekoliko navrata jako emotivno pričala o svom suprugu, koji joj svakoga dana sve više nedostaje.

- Mihael mi nedostaje svakog dana. On je ovde, na drugačiji način, ali je ovde. I dalje mi svakodnevno pokazuje koliko je jak. Pokušavamo da živimo kao porodica, onako kako bi se Mihaelu dopadalo. Živimo zajedno, radimo terapiju, činimo sve što možemo da mu bude bolje i udobno. Veoma mi je važna njegova privatnost. Ceo život je štitio on nas, sada mi štitimo njega - istakla je Korina Šumaher, supruga čuvenog vozača, koja se sada suočava sa novim ucenama.

Mnogobrojne ucene

Radnici iz vile Šumahera pokušali da ucenjuju porodicu snimkom, ali ih je pronašla policija.

Naime, legendarni Mihael okružen je najmilijima, samo retki prijatelji su imali priliku da ga vide, dok o njemu danonoćno brine privatno osoblje. Naime, svi su morali da potpišu posebne dokumente kojim se porodica štiti, ali...

Nemačka policija uhapsila je i treću osobu koja je optužena da je ucenjivala porodicu Šumaher fotografijama i snimcima na kojima se nalazi Mihael. Prethodno su već "pali" otac i sin, dok je sada 52-godišnjak priveden u blizini Vupertala, grada u zapadnom delu Nemačke, koji je inače radio kao obezbeđenje u Šumaherovoj vili.

"Istražitelji su pretražili kuću ovog muškarca i oduzeli mu sve mobilne telefone, hard diskove i druge stvari", saopšteno je iz nemačke policije koja nije saopštila ime osumnjičenog.

Otac i sin, koji su prvo uhapšeni, tražili su od porodice nekoliko miliona evra ili će objaviti fotografije i snimke Mihaela Šumahera na internetu, a da bi znali da su ozbiljni - prvo su supruzi Korini poslali dokaze. Treći uhapšeni je navodno stajao iza čitave "operacije" i prethodno je imao zadatak i da se inače bavi digitalnim porodičnim fotografijama, što je zloupotrebio i sada ga čeka potencijalna zatvorska kazna od čak pet godina.

Prijatelj hteo "ekskluzivu"

Prošle godine danima je svetske medije potresala vest da jedan od "prijatelja" slikao krišom Šumahera, te se spekuliše da prodaje fotografiju za, čak, milion evra. Ova situacija se ne dešava prvi put, pre par godina pojavio se jedan njegov "drug" koji je uradio nečuveno, prekršio sva pravila porodice i fotografisao Šumahera. Kasnije je fotografije pokušao da proda za pola miliona evra. Međutim, porodica je uspela da spreči objavljivanje slika, a navodno su i platili "otkup".

Šumaherova supruga je sve više zabirnuta, jer se plaši da neće uspeti da sačuva njegovu privatnost.

Venčanje ćerke

Đina-Marija Šumaher trebalo bi da se uda za svog izabranika Jana Betkea i veliko slavlje je planirano na Majorci, gde porodica Šumaher ima vilu već šest godina.

A upravo iz Nemačke su stigle neverovatne vesti kako bi Šumaher mogao da prisustvuje venčanju naslednice ovog leta. Sa druge strane, mnogi veruju da to nije moguće...

