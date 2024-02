Luis Hamilton: Ni roditeljima nisam rekao da prelazim u Ferari

Vozač Mercedesa Britanac Luis Hamilton izjavio je danas da ni njegovi roditelji nisu znali da je potpisao ugovor sa ekipom Ferarija u šampionatu Formule 1, prenosi AP.

Hamilton je prvog februara objavio da na kraju godine prelazi u Ferari, uprkos tome što je prošlog leta produžio ugovor sa Mercedesom.

"Ni sa kim nisam razgovarao. Nisam rekao ni roditeljima sve do dana kada je to objavljeno. Dakle, niko nije znao. Stvarno sam želeo da to uradim za sebe. Osećao sam da moram da otkrijem šta bi bilo najbolje za mene", rekao je Hamilton za podkast Bi-Bi-Si-ja (BBC).

Hamilton je u avgustu 2023. potpisao dvogodišnji ugovor sa Mercedesom. AP navodi da je kraju utvrđeno da je britanski vozač potpisao jednogodišnji ugovor uz mogućnost produženja saradnje na još jednu sezonu.

Međutim, Hamilton je odbio da produži saradnju sa Mercedesom i odlučio je da od naredne godine vozi za Ferari.

Hamilton je o odluci da potpiše ugovor sa Ferarijem obavestio direktora Mercedesa Totoa Volfa dan pre nego što je transfer objavljen. Oni su bliski prijatelji otkako je britanski vozač iz Meklarena prešao u Mercedes.

Hamilton je član Mercedesa od 2013. godine. On je ranije govorio da mu je dečački san da vozi za Ferari.

"Prilika se ukazala i rekao sam sebi da moram dobro da razmislim. Nisam imao mnogo vremena za razmišljanje i samo sam morao da sledim svoj instinkt. Odlučio sam da iskoristim priliku", istakao je Hamilton.

Nova sezona u šampionatu F1 počinje drugog marta trkom za Veliku nagradu Bahreina.