'Hoćeš da se javiš na to?' Momku u publici zazvonio telefon, a onda je Novak reakcijom nasmejao sve

Najbolji srpski teniser i prvi reket sveta, Novak Đoković igra meč prvog kola Australijan open-a, protiv Dina Prižmića.

Novak je prilično lako došao do 1:0 u setovima, ali je u finišu prvog seta viđena jedna veoma zanimljiva scena.

Pri rezultatu 4:2, i 40:0 za Novaka, neposredno pred servis Prižmića, jednom momku iz publike zazvonio je telefon, a ubrzo je usledio i hit komentar Đokovića.

- Hoćeš da se javiš na to? - upitao je Novak kroz osmeh, što je nasmejalo sve prisutne na stadionu.

Kako je to izgledalo, možete videti ispod.

Someone's phone goes off in the front row📱Djokovic says to the person:



'U wanna answer that?'



Always The Djoker🤣pic.twitter.com/shE99qs8Y9