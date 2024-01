NEKA SE SPREMI ALKARAZ! Mišina najlepša GREND SLEM BAJKA i dalje traje: Iz ambisa Margaret Korta pravo na Rod Lever Arenu!

“Da li si čuo za momka po imenu Karlos Alkaraz”, upitao je Mark Filipusis trijumfom osunčanog Mišu Kecmanovića na Srbijom punom Margaret Kortu?

Šala u vezi divne zbilje u koju je naš as ušao posle dve spašene meč lopte na kraju četvrtog seta protiv do tih momenata odličnog Tomija Pola zvučala je sasvim osvežavajuće, aludirajući na to da je Miša drugi put u tri godine u Melburnu ušao u drugu nedelju Australijan Opena, gde ga čeka Španski “Roki”.

I danas je drama bila na repertoaru “kod Miše”, uz osećaj “već viđenog” iz meča sa Štrufom po propuštenim šansama našeg asa i pogođenim linijama protivnika i to u delu meča koji se ominozno nametao kao presudni u korist sveameričkog šampiona.

Ako je Kecmanović u otvaranju meča i prvom setu prikazao kontinuitet onog najboljeg iz drugog kola, iznevši rano brejk i zadržavši ga za 1:0 u setovima – pad koncentracije je (ponovo) usledio u drugom setu i rezultatski se još produbio u trećem. Četvrti je bio period uspostavljanja ponovne ravnoteže za Kecmanovića, u kome je Pol servirao za opstanak u setu a zatim došao i do dve meč lopte u taj brejku – 6:5 na Mišin i 7:6 na svoj servis. Ipak, naš teniser je pokazao da je ovde stekao kvalitet otpornosti kada je najteže, osvojivši naredna tri poena za skoro neverovatnih 2:2 u setovima koji minut pre.

Stradao je reket Pola posle prvog izgubljenog gema, a zatim i koleno posle jurcanja za jednom bekhend diagonalom – i to je bilo skoro sve vredno spomena o Amerikancu do kraja meča. Kecmanovića je “napala” neverovatna nova snaga, igrao je poletno, plesao po terenu i vezao goblen prikaza velikog trijumfa koji ga dovodi do 41. mesta na ATP listi. “Melburn mi dođe kao Srbija, ovde ima toliko puno naših ljudi kojima se zahvaljujem na podršci I danas”, rekao je Miša u Filipusisov mikrofon na kraju meča i sa dobrim razlogom, jer su naši zaista uskočili u pravom trenutku da ga izvuku iz ambisa poraza.

Iz ambisa Margaret Korta pravo na Rod Lever Arenu, gde ga očekuje meč protiv odmornog Alkaraza (Šeng predao u 3. Setu) koji će biti veoma inspirativan za Kecmanovića, imajući u vidu to da je meč u Majamiju 2022. godine bio više nego neizvestan.

O tome ćemo malo kasnije, u nadi da će Mišin prvenac na najvećoj areni Melburn Parka posrećiti za jednu od najlepših priča iznenađenja sa Australijan Opena 2024.