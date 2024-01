NE PAMTIM KADA SAM PROŠETAO BEOGRADOM! Đoković nikad emotivniji: Voleo bih da uživam u OBIČNIM trenucima...

Novak Đoković je bez sumnje najznamenitija ličnost Srbije u 21. veku, nosilac mnogih zvaničnih počasti i miljenik najšire javnosti.

Posle pobede nad Adrijanom Manarinom u osmini finala Australijan opena, pitali smo ga kako se oseća povodom toga, i da li pored toga što je to čast oseća i prateću odgovornost?

“Za početak bih vam se zahvalio na lepim rečima. Ako me ljudi gledaju na taj način, to je velika čast. Osećam istinsku privilegiju da predstavljam u svetu svoj narod i zemlju u sportu koji je među najpopularnijim na svetu. Tokom čitave karijere trudio sam se da predstavim Srbiju u dobrom svetlu – našu tradiciju, kultur, jezik i običaje. U tom kontekstu sam u jako lepoj poziciji - da uživam poverenje i podršku naroda, i na tome sam veoma zahvalan. Kroz sport i humanitarni rad sam to najviše ‘koristio’ u radu “Novak Đoković Fondacije” zajedno sa svojom suprugom i porodicom. Nastojimo da podignemo svest o ranom razvoju, za to smo se odlučili i vezali već petnaestak godina u Fondaciji – sa ciljem da što više dece ima pristup predškolskom obrazovanju i da se ljudi više pozabave tom temom. Kod nas možda ne postoji razvijena svest koliko je važno konstruktivno raditi sa decom u tom uzrastu”, ističe Novak.



“Da li osećam odgovornost, možda i breme usled toga? Ne nešto posebno, jedino možda kada želim da iskusim neke momente normalnog života, kao što bi bilo da prošetam svojim gradom, što ne pamtim kada sam uradio. Voleo bih da malo uživam u običnim trenucima koji meni znače, da gledam zalazak sunca sa Kalemegdanske tvrđave, pored statue “Pobednika”. To su stvari koje mi nedostaju i koje ne mogu da doživim trenutno zbog prirode posla i prateće prepoznatljivosti. S druge strane, naravno, imam mnogo prednosti koje pokušavam da upotrebim na pravi način, za opštu korist. Kao zemlja prolazimo kroz teške trenutke, i u poslednjih nekoliko decenija - ratovi, sankcije; svi koji su živeli devedesetih znaju o čemu se radi, a i dalje se oporavljamo od svega toga. Nadam se da će doći bolje vreme za društvo, iako ne deluje mi da su ljudi preterano zadovoljni opštim stanjem i to je zabrinjavajuće. Mladi ljudi nam odlaze, a mladi ljudi su budućnost svake zemlje. Ako ja kroz svoje oblasti delovanja mogu da doprinesem, uvek se stavljam na raspolaganje i trudim se da budem neko na koga ljudi mogu da se oslone u tom kontekstu - da širim prave vrednosti i načela sa kojima sam odrastao”, ističe Đoković.

