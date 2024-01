OGLASIO SE NAJVEĆI NOVAKOV MRZITELJ! SADA JE BAŠ PRETERAO: Sramni napad Amerikanca!

Američki novinar Ben Rotenberg, čuven po svojim negativnim komentarima na račun Novaka Đokovića, nije iskoristio priliku da ćuti posle pobede srpskog tenisera protiv Tejlora Frica.

Đoković je savladao američkog tenisera sa 3:1 (7:6, 4:6, 6:2, 6:3) i plasirao se u polufinale prvog grend slema u sezoni.

Novakov meč, koji je bio zakazan za popodnevni termin, kasnio je u startu sa početkom. Potom je duel Srbina i Amerikanca trajao tri i po sata, pa je zašao u temin noćnih mečeva.

Posle duela Đokovića i Frica usledio je dodatni spektakl, pošto je Nik Kirjos na terenu vodio intervju sa Novakom.

Bio je to intervju u kome su svi uživali, ali ne i Rotenberg. On se oglasio na društvenoj mreži X (bivši Tviter) i napao organizatore Australijan opena zašto su dozvolili Novaku da toliko dugo ostane na terenu.

Night session started more than an hour a half ago, why are they doing a full-length interview right now?



The #AusOpen is utterly unserious when it comes to scheduling. https://t.co/QOTGilyl9e