MLAĐI ĐOKOVIĆ ODVEO ŽENU U DUBAI! Noletova snajka se ŠOKIRALA kad je videla kakvo joj je iznenađenje priredio muž! (FOTO)

Đorđe Đoković, najmlađi brat Novaka Đokovića, najboljek srpskog tenisera svih vremena, otputovao je sa porodicom u Dubai gde uživaju u lepom vremenu.

Sada se njegova supruga Saška Veselinov Đoković obratila pratiocima putem svog Instagram profila, te je otkrila na koji način ju je suprug iznenadio. Znajući koliko voli Zdravka Čolića, on je odlučio da je odvede na njegov koncert koji je pevač održao u Dubaiju.

- Đo romantik, ume da napravi najlepša iznenađenja - napisala je Saška uz fotografije iz provoda.

Podsetimo, Saška je nedavno otkrila nove detalje privatnog života, te je ispričala ko je zapravo kum koji je venčao nju i Đoleta, kao i krstio njihovog jedinca, kao i koliki značaj ima u njenom životu.

"Naša priča zapravo ide obrnutim redosledom... Prvo nas je Otac Miodrag venčao u Crkvi Sv. Marka 12.9.2022., zatim je na isti dan naredne godine krstio našeg Aleksandra. Prvo mi je mnogo pomogao u životu, baš onda kada mi je bilo najpotrebnije, zatim je našu ljubav krunisao... Pa bi se reklo da je taj čovek uradio sve što je mogao, ali je on na to prihvatio i da bude kum na krštenju našeg sina i time postane njegov duhovni vođa. U suštini, redosled nije ni bitan. I nije bitno ko je nekada bio u pravu. I ko još pobeđuje u međuljudskim odnosima?! I šta nam to donosi na kraju dana? A meni je Bog dao mnogo... ", rekla je ona tada.

