Novak otkrio kako ga je Nadal nervirao u svlačionici pre finala RG: Tad sam shvatio, bitka počinje pre meča!

Novinar Sport Ilustrejtida došao je u Beograd da intervjuiše Novaka Đokovića i da napravi veliku priču o tome da je igra gotova i da je Srbin najbolji svih vremena.

Novakova fotografija našla se i na naslovnoj strani ovog čuvenog magazina, a Novak je dao i ekskluzivan intervju, koji je urađen u Beogradu, a koji je objavljen poput velike priče uz umetanje Novakovih kraćih citata.

Zanimljivo je i da je Novak otkrio neke detalje iz karijere koje dosad nije pričao, a jedna od njih je da pre finala Rolan Garosa 2012. godine delio svlačionicu sa Rafaelom Nadalom, svojim najvećim rivalom tokom karijere.

Đoković i Nadal su odmerili snage 59 puta, često u finalima najvećih turnira, a jedno takvo bilo je i na Rolan Garosu 2012. godine. Novak je tada već imao u svojoj kolekciji preostala tri Grend slema i nedostajao mu je samo Rolan Garos, a tada je prvi put i igrao finale na Šatrijeu.

Iako je Novak izgubio meč, tada je naučio jednu ozbiljnu lekciju, a to je da prihološka bitka počinje i pre samog meča i izlaska na teren.

Nole je otkrio da je u maloj svlačionici Rolan Garosa, koju su Nadal i on delili pre finala, Nadal sve vreme jurio po svlačionici, a uz to je puštao muziku na slušalicama koja je bila toliko glasna da je Đoković mogao da čuje stihove i nije mogao da se skoncentriše na svoje misli.

- Stojim tamo i to me nervira. Ali, dobio sam prvu lekciju da meč počinje i pre nego što se udari prva lopta - opisao je Novak, koji je kasnije dodao i određene detalje.

- Bitno je ko dobije više sapuna i šampiona pod tušem, ko dobije bolji peškir i slične stvari. To me je motivisalo da sam radim stvari i da pokažem da sam spreman. Da sam spreman za bitku, za rat.

Inače, to finale se igralo dva dana. Nadal je dobio prva dva seta, ali je potom Novak preuzeo dominaciju i dobio treći set sa 6:2, a u četvrtom rano napravio brejk i poveo sa 2:1. Tada je Nadala spasila kiša, i meč je prekinut. Sutradan je osvanuo sunčan i topao dan, kao stvoren za Nadalovu igru za top spin koji on koristi na šljaci kada loptice visoko odskaču. Uspeo je da vrati brejk, a kasnije i da napravi još jedan i dobio je četvrti set sa 7:5 i došao do još jedne Grend slem titule na Rolan Garosu.