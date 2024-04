PUKLA TIKVA! Ivanišević otkrio pravi razlog rastanka sa Đokovićem, ovo su detalji

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je nedavno, preko društvene mreže Instagram, saopštio da će se on i Ivanišević razići, što je verovatno i teniska vest godine do sada.

Došlo je do zasićenja kod obojice, Novak je nešto lošije započeo sezonu, i dalje nema nijednu titulu u godini, pa je bilo jasno da su neke promene potrebne. Na kraju, prvi put posle 2019, u Novakovom boksu neće biti Ivanišević.Sada je o svemo odlučio da se oglasi i sam Hrvat, koji je u intervjuu za "Sport klub" otkrio pravi razlog prekida saradnje sa našim teniserom.

– Čitao sam dosta toga, ali niko nije bio ni blizu. Pravi razlog je zasićenje, jer je ovo bilo jako teških pet godina, ljudi zaboravljaju koronu, da je on bio označen kao najveći svetski negativac zbog toga što se nije vakcinisao... Stalno smo bili u međukoraku, kofer je uvek bio spreman, ludilo u Australiji. Došlo je do zasićenja, zamor materijala, jednostavno se i on umorio od mene, ja od njega i ja mu više nisam mogao pomoći. Kad sve saberemo, napravili smo veliku stvar za tenis.

Istakao je Ivanišević da je osetio još prošle godine da je došlo do zamora.

– Nije se dogodilo u Americi. Ja sam to osetio u Americi prošle godine, neću reći Vimbldon, i on je svima teško pao. Svaka čast Alkarasu, jedan poen moglo je biti drugačije... Kad smo došli u Ameriku ja sam osetio da je blizu kraj, samo je pitanje bilo da li će biti na kraju godine ili sada. Kad smo pričali, on mi je rekao nema pravog ili lošeg trenutka, samo ima trenutak kada dvoje ljudi popričaju, možda smo mogli to ranije da uradimo, ali sve u svemu, već je jedan lagani zamor materijala bio kod obojice.