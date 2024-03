SLUŠAJ MALI...Đoković odbrusio bezobraznom Italijanu - evo šta mu je tačno rekao (VIDEO)

Luka Nardi je šokirao teniski svet eliminacijom Novaka Đokovića u Indijan Velsu.

Ko bi to očekivao da poptpuni anonimus iz Italije izbaci najvećeg svih vremena. Ruku na srce Srbin nije ni blizu forme koja ga je dovela u te visine, odigrao je jedan od najlošijih mečeva ikada. Ništa Novaku nije polazilo za rukom, bio je nervozan što je rezultiralo ranom eliminacijom.

Iako je Đoković poznat kao veliki šampion koji junački podnosi poraze za razliku od Rodžera Federera, ovog puta je Srbin bio ljut na mreži, izostala je njegova ljubaznost, odnosno ribao je bezobraznog Nardija. A sada je otkriveno zbog čega i šta mu je rekao...

Naime, u trećem gemu drugog seta, Italijan je vratio brejk, a situacija se zahuktala kada je Novak servirao. Nardi je mislio da je aut, ali je vratio lopticu, kako se kompjuter nije oglasio, Italijan je zastao, a Đoković je na drugoj strani pogrešio. Tako je Luka dobio gem, a Novaku se nije dopao razvoj situacije, zamerio mu je, pa su se na mreži pozdravili prilično hladno, a onda mu je nešto i rekao.

Kako je svima ovaj susret privukao veliku pažnju, želeli su da analiziraju šta je Novak izgovorio, pa je tako na Tviteru osvanulo da - "To što si uradio bilo je pogrešno, ali si dobro uradio" - napisao je jedan od korisnika Tvitera iz Italije.

O tome se teniseri nisu oglašavali, ali definitivno Srbin nije očekivao takvu reakciju Italijana, koji je šta više priznao da i dalje ima Đokovićev poster u sobi.

Hard to put this one in words 😊



One day from leaving site, lucky loser Luca Nardi pulls off one of the most unlikely upsets in recent history by defeating Djokovic at Indian Wells!#TennisParadise pic.twitter.com/x6gqnZQOoB