ŠOK IZ AUSTRALIJE! Nik Kirjos ODLAZI U PENZIJU: Moje vreme je ISTEKLO!

Nik Kirjos jedna je od najzanimljivijih pojava u svetu tenisa. Mnogi ga nazivaju lošim momkom "belog sporta", a on je u više navrata govorio o borbi sa mentalnim zdravljem i motivacijom za igranje tenisa.

Iako Nik ima samo 28 godina, momak iz Kanbere ima velikih problema sa povredama, a zbog poslednje je propustio čitavu godinu.

Nik se na ovogodišnjem Australijan openu našao u ulozi komentatora, a čini se da se pronašao u ovom zanimanju.

Kirjos je velika zvezda u Australiji, prisutan je u medijima non-stop, a kolumnom za list " The Age" šokirao je javnost, jer je najavio da je njegovim igračkim danima došao kraj.

- To je razgovor koji morao da se obavi. Ja sam na raskrsnici karijere i došao sam u tu tačku gde me život posle tenisa nešto što me uzbuđuje. Zato je menadžer i rešio da mi to predoči. Rekao je, 'ovo može da bude od sada tvoja budućnost'. Mogao bih da putujem svetom i zarađujem od komentarisanja sporta, radeći stvari koje sada radim u svom tok šou programu intervjuišući ljude poput Gordona Remzija i Majka Tajsona - rekao je Kirjos, pa nastavio:

- Stvarnost je da deo mene zna da je moje vreme u sportu možda isteklo. I ja sam sasvim u redu sa tim - rekao je popularni teniser.

Dotakao se Nik i Olimpijskih igara, te toga zbog čega je ljut na pojedine članove Olimpijskog komiteta svoje zemlje.

- Zabraniti mi da igram u Riju 2016. bilo je sramotno. Bio sam 13. na svetu tada i imao ozbiljnu šansu da uzmem medalju. To što su mi zabranili da zbog mog ponašanjam branim boje zemlje je nešto što ne mogu da zaboravim. Zato se neću prijaviti za put u Pariz ove godine. Pre osam godina sam očajnički želeo da predstavljam Australiju na Igrama, ali moj mentalitet se promenio. Želeo sam da igram za zemlju, ali ne mogu da kažem da još to želim. I da budemo iskreni, nisam stvarno osetio da je Australija želela da je predstavljam. Kao što sam rekao, češće se van zemlje osećam kao da sam kod kuće. Znam da će neki uživati u činjenici da ne igram. Ipak, publika i gledaoci na Australijan openu proteklih godina, pričaju drugu priču. Sport je zabava i voleo bih da mislim da sam im priredio šou. Ali zavesa u jednom momentu mora da padne - zaključio je Nik Kirjos.