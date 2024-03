SKROZ U CRNINI! Sabalenka PRVI PUT u javnosti od smrti dečka, neki je osuđuju, a neki brane! (VIDEO)

Tema broj jedan u svetu tenisa je smrt partnera Arine Sabalenke, koji je navodno izvršio samoubistvo skokom sa balkona u Majamiju. Uprkos velikoj tragediji, Beloruskinja je odlučila da nastupi na predstojećem turniru.

U međuvremenu, ona je izašla na teren i odradila jednu trening sesiju, obučena u skroz crnu opremu, verovatno zbog žalosti prema preminulom Konstantinu Kolcovu.

Aryna Sabalenka training in Miami.



If anyone feels the need to judge her for playing, please stop.



The grieving process is so much more complex than whatever your opinion is.



She deserves kindness in her healing journey 🙏❤️



